PSG trennt sich von Pochettino - Nachfolger fix

IMAGO/STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL

Mauricio Pochettino ist nicht länger PSG-Coach

Der französische Fußball-Meister Paris Saint-Germain startet den nächsten Angriff auf den Titel in der Champions League mit Trainer Christophe Galtier. Wie der Verein mitteilte, tritt der 55 Jahre alte Franzose die Nachfolge von Mauricio Pochettino an. Galtier wechselt von OGC Nizza an die Seine, zuvor hatte er OSC Lille sensationell zur Meisterschaft geführt.

Erst am Dienstagvormittag hatte PSG die Trennung von Pochettino verkündet. Der Verein danke dem argentinischen Coach und seinem Team "für die geleistete Arbeit" und wünsche ihm "für die Zukunft alles Gute", hieß es in einer Pressemitteilung.

Der 50-jährige, dessen Vertrag beim Fußballklub an der Seine noch bis 2023 lief, war gegen Ende der abgelaufenen Saison zunehmend unter Druck geraten. Trotz hoher Ambitionen und Investitionen gewann das PSG-Starensemble allein die nationale Meisterschaft und war in der Champions League im Achtelfinale frühzeitig am späteren Sieger Real Madrid gescheitert.

Galtier war bereits seit Wochen als Top-Kandidat beim Klub von Lionel Messi, Kylian Mbappe und Neymar gehandelt worden.