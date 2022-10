Bissiger Klopp macht sich über Hamann lustig

IMAGO/Peter Byrne

Jürgen Klopp lief auf einer Pressekonferenz einmal mehr zur Höchstform auf

Teammanager Jürgen Klopp vom FC Liverpool hat auf einer jüngsten Pressekonferenz bissig reagiert, als er mit kritischen Aussagen von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann konfrontiert wurde.

Es hieß, der Mannschaft des FC Liverpool fehlt aktuell "der Funke", so ein englischer Journalist in Richtung Jürgen Klopp auf der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel am Mittwochabend bei Rangers FC (21:00 Uhr). Immerhin hatten die Reds zuletzt das Topspiel gegen den FC Arsenal verloren, dem eigenen Anspruch hinken sie seit Wochen hinterher.

Das vorgebrachte Zitat machte den Ex-BVB-Trainer sichtbar stutzig, Klopp fragte zurück: "Wer hat das gesagt?" Als der Pressevertreter daraufhin Dietmar Hamann als Urheber anführte, holte der 55-Jährige aus.

"Oh toll! Er ist eine fantastische Quelle. Er wird überall sehr respektiert", schoss Klopp zurück und sorgte damit zugleich für einige Lacher im Saal. Die Replik, Hamann sei immerhin langjähriger Liverpool-Spieler gewesen, ließ er nicht gelten: "Das gibt dir aber nicht das Recht zu sagen, was du willst - vor allem, wenn du keine Ahnung hast."

Dietmar Hamann spielte zwischen 1999 und 2006 für den englischen Topklub, mittlerweile arbeitet der Ex-Nationalspieler als TV-Experte.

"Hamann hat es nicht verdient, dass du seine Worte nutzt"

Doch damit nicht genug, Klopp legte gegen Hamann anschließend nach: "Ich finde, Didi Hamann hat es nicht verdient, dass du seine Worte nutzt, um mir eine Frage zu stellen", entgegnete er in Richtung des Journalisten, den er anschließend aufforderte, eine Frage mit eigenen Worten zu formulieren. Erneut erntete Klopp einige Lacher aus dem Plenum.

Klar ist, dass Jürgen Klopp mit dem FC Liverpool aktuell keine einfache Phase durchläuft. In der Premier League konnten die Reds aus acht Partien erst zwei Siege einfahren, viermal spielte der Meister von 2020 schon Remis - entsprechend deutlich liegt die Mannschaft in der Tabelle mit Platz zehn hinter Spitzenreiter FC Arsenal.

Da der Abstand bereits 14 Punkte beträgt, hat Klopp die bereits Meisterschaft abgeschrieben. "Wir sind nicht im Titelrennen", stellte er nach der Pleite gegen die Londoner klar. "Wir haben im Moment Probleme."