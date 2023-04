UEFA-Beratergremium startet mit DFB-Legenden

FIRO/SID

Rudi Völler (l.) und Jürgen Klinsmann sind bald UEFA-Berater

Die deutschen Weltmeister Rudi Völler, Philipp Lahm und Jürgen Klinsmann gehören dem neuen Beratergremium der Europäischen Fußball-Union UEFA an.

Wie der Dachverband am Freitag mitteilte, tritt das kürzlich auf dem Kongress in Lissabon genehmigte Komitee am kommenden Montag (24. April) in Nyon zur konstituierenden Sitzung zusammen.

Toptrainer und ehemalige Stars sollen mit ihrer Erfahrung und ihrem Fachwissen "eine unabhängige Stimme" zu grundlegenden Themen rund um den Fußball einbringen.

"Die UEFA ist erfreut zu sehen, dass diejenigen, die die Geschichte des Fußballs mit ihrem Talent und ihrer Philosophie über Jahrzehnte hinweg geprägt haben, sich wieder um unser gemeinsames Ziel versammeln - den Schutz des Fußballs und seiner wesentlichen Werte", sagte Präsident Aleksander Ceferin: "Wie wir immer sagen: Football first!"

Neben dem deutschen Trio gehören internationale Größen wie Zinedine Zidane, Jose Mourinho, Luis Figo, Paolo Maldini oder Carlo Ancelotti dem 24-köpfigen Beratergremium an. Konkret soll sich die neue Institution mit Spielregeln, Spielkalender, Schiedsrichterwesen, Nachwuchsförderung und dem Wohlergehen der Spieler befassen.

Auf der Tagesordnung der ersten Sitzung am Montag stehen unter anderem die Handregel sowie die Eingriffsschwelle für den Video Assistant Referee.