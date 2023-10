Ter Stegen bewirkt "Wunder" bei Barca-Sieg

IMAGO/Sergio Ruiz / PRESSINPHOTO

DFB-Torwart ter Stegen war im Spiel des FC Barcelona erneut gut aufgelegt

Der FC Barcelona hat im ersten Spiel nach der Länderspielpause dank des neuen Wunderkinds Marc Guiu knapp gegen Athletic Bilbao gewonnen. Doch auch DFB-Torwart Marc-André ter Stegen hatte seine Aktien am Sieg, wie die spanische Presse hervorhob.

Marc-André ter Stegen hat einmal mehr für den FC Barcelona "Wunder" bewirkt, so die Zeitung "Mundo Deportivo" nach dem 1:0 gegen die Basken. "Er rettete Barca in der ersten Halbzeit", heißt es in der Einzelbewertung: "Mit zwei großartigen Paraden wehrte er die Schüsse von Inaki Williams, der sonst gegen Barca genauer zielt, und Nico ab."

Der DFB-Schlussmann wehrte "sogar die Schüsse ab, die gar nicht zählen", schrieb "Mundo Deportivo".

Ter Stegen war schon in der vergangenen Saison einer der Garanten für den Meistertitel der Katalanen. In zehn Liga-Spielen der laufenden Spielzeit - Barca hat noch kein Pflichtspiel verloren - musste er nur zehnmal hinter sich greifen. Allein Real Madrid (sieben Gegentore), Atlético Madrid (acht) und Aufsteiger Las Palmas (neun) weisen eine bessere Defensive auf.

Nationalmannschaftskollege Ilkay Gündogan wusste gegen Bilbao derweil nur 45 Minuten überzeugte, hieß es in der Bewertung. "Ihm fehlte es an Kontinuität, obwohl er in der ersten Halbzeit der Beste war, wenn es darum ging, den 'Dosenöffner-Pass' zu erkennen", schrieb die Zeitung: "Nach der Pause war er nicht mehr so präsent."

Presse bejubelt Barcelona-Talent Guiu

Spieler des Abends war natürlich der 17 Jahre alte Marc Guiu, der nach Einwechslung gleich bei seinem Profidebüt ins Tor traf (80.) und seiner Mannschaft den Dreier sicherte. Für denen Premierentreffer benötigte er gerade einmal 33 Sekunden.

"Was für ein Ding!", titelte die katalanische Zeitung "Sport" groß auf Seite eins. "Mundo Deportivo" jubelte: "Hoch lebe die Jugendabteilung!"

Guiu ist ein weiterer hochveranlagter Spieler, der aus der so erfolgreichen Jugendakademie des FC Barcelona hervorgeht. Der Stürmer selbst war nach seinem perfekten Debüt überwältigt. "Ich kann es immer noch nicht glauben", sagte der viel gefeierte Jungprofi: "Ich kann jetzt noch nicht einmal richtig atmen. Ich muss das alles erst verdauen, jetzt genieße ich aber einfach auch den Moment."