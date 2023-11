"Meisterhafter Betrüger": Schwere Vorwürfe gegen Mislintat

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Sven Mislintat arbeitete vor seinem Engagement bei Ajax für den VfB Stuttgart und den BVB

Im September wurde Sven Mislintat nach gerade einmal vier Monaten bei Ajax Amsterdam rausgeworfen. Bereits kurz nach dessen Entlassung hatte es enorme Kritik an der Transfer-Politik des ehemaligen Sportchefs des VfB Stuttgart gegeben. Nun hat ein Funktionär des niederländischen Rekordmeisters erneut schwere Vorwürfe erhoben.

Nach dem schlechtesten Saisonstart der Vereinsgeschichte hat sich Ajax Amsterdam mittlerweile etwas stabilisiert. Ruhe will im Umfeld des kriselnden Traditionsklubs aber dennoch nicht einkehren. Im Fokus der öffentlichen Kritik: Ex-Sportdirektor Sven Mislintat, der im September vor die Tür gesetzt wurde.

Der ehemalige BVB-Scout und Funktionär des VfB Stuttgart habe die "schlechteste Transferphase in der Geschichte des Klubs" zu verantworten, bemängelte der kommende Ajax-Geschäftsführer Alex Kroes in dem Buch "Ajax in der Krise". Die niederländischen Zeitung "Trouw" hat Auszüge des Werkes veröffentlicht.

Schwerer Vorwurf: Ex-VfB-Boss Mislintat ein "charmanter Schwindler"?

"Vier Linksverteidiger? Ich hätte den Leuten eine Ohrfeige verpasst, wenn ich das als Manager gewusst hätte. Vier Linksverteidiger und kein Rechtsverteidiger? Das ist wirklich furchtbar", legte der 49-Jährige nach, der Mislintat sogar persönlich anging und ihn als "meisterhaften Betrüger" und "charmanten Schwindler" bezeichnet.

Auch Gerben Everts, welcher die Aktionäre im Aufsichtsrat von Ajax Amsterdam vertritt, äußerte zuletzt schwere Vorwürfe gegen den Deutschen. "Angesichts der Preise, die Mislintat im Namen von Ajax für Spieler von fragwürdiger Qualität gezahlt hat, bin ich überzeugt, dass Mislintat ein Betrüger ist", wird er von "Het Parool" zitiert.

Gegenüber der "Sport Bild" reagierte der ehemalige Bundesliga-Funktionär erstaunt über die schweren Unterstellungen: "Ich habe die Aussagen und erneuten Beschuldigungen durch den designierten Ajax-CEO mit großer Verwunderung gelesen. Es ist jedoch weder meine Art, mich öffentlich zu meinem aktuellen Arbeitgeber Ajax Amsterdam noch über meine Ex-Vereine zu äußern."

Sven Mislintat hatte bei Ajax Amsterdam einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.