Ex-Nagelsmann-Assistent neuer Rapid-Trainer

Daniel Karmann, dpa

Robert Klauß ist neuer Trainer von Rapid Wien

Der frühere Nagelsmann-Assistent Robert Klauß wird neuer Trainer beim österreichischen Bundesligisten SK Rapid. Das teilte der Fußball-Klub aus Wien mit.

Der 38-Jährige unterschrieb beim Traditionsklub einen Vertrag bis Sommer 2026. Zuletzt saß Klauß beim 1. FC Nürnberg mehr als zwei Jahre bis Oktober 2022 in der 2. Bundesliga auf der Trainerbank.

Jahrgangsbester im Alter von 25 Jahren

Zuvor hatte Klauß als Co-Trainer bei RB Leipzig nicht nur unter dem jetzigen Bundestrainer Julian Nagelsmann, sondern auch unter dem aktuellen österreichischen Teamchef Ralf Rangnick gearbeitet.

Der aus Eberswalde in Brandenburg stammende Klauß kommt aus der Red-Bull-Trainerschmiede von Leipzig und soll beim Heimspiel gegen Aufsteiger Blau-Weiß Linz die Serie von fünf sieglosen Spielen vor eigener Kulisse beenden. Rapid ist nach 14 Runden in der Liga derzeit Achter, zwei Punkte sowie zwei Ränge hinter einem Platz in der Meistergruppe.