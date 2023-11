BVB-Talent Brunner: Erst suspendiert, dann WM-Held

IMAGO/Marcio Machado/M.i.S.

Paris Brunner steht mit der deutschen U17 im WM-Finale

Paris Brunner ist bei der deutschen U17 einer der großen Erfolgsgaranten - dabei hatte Borussia Dortmund das Riesentalent kurz vor dem Turnier noch suspendiert.

"Freed from desire" schallte es aus den Boxen - und der blau beleuchtete Mannschaftsbus mutierte zur Party-Location. Die deutschen U17-Helden um Paris Brunner tanzten, klopften, wippten nach dem Finaleinzug bei der WM in Indonesien. Doch die "Reise geht weiter", wie der DFB bei Instagram schrieb. Jetzt wollen Brunner und Co. auch den Titel. Dabei wäre der 17-Jährige fast nicht dabei gewesen - wegen einer Suspendierung.

Mitte Oktober gab Brunners Klub Borussia Dortmund bekannt, dass der hoch talentierte Angreifer "aus disziplinarischen Gründen suspendiert" und "bis auf Weiteres nicht am Spielbetrieb teilnehmen" werde. Die Umstände sind noch immer unklar, BVB-Trainer Terzic sprach von "einem Vorfall".

Brunner wurde aber rechtzeitig begnadigt, für die U17-WM nominiert - und lieferte dann im Halbfinale gegen Argentiniern seine beste Turnierleistung ab. "Wir sind froh, dass er wieder auf seinem Niveau ist und regelmäßig trifft", sagte Nationaltrainer Christian Wück nach dem Sieg im Elfmeterschießen, bei dem es nach 90 Minuten 3:3 stand, der FIFA.

Brunner selbst sah sogar noch Luft nach oben: "Wir waren heute gut, aber ich weiß, dass wir es noch besser können." Verbesserungsbedarf gibt es bei ihm aber kaum, er traf zweimal sehenswert und verwandelte den entscheidenden Elfmeter.

Brunner auch beim BVB in bester Torlaune

"Aus einer Situation heraus, in der man nicht mit einem Tor rechnet, schießt er ein Tor", staunte Torwart Konstantin Heide über seinen Teamkollegen, der im Sommer mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet worden war.

Brunner, der Wurzeln in der Demokratischen Republik Kongo hat, kam über Rot-Weiss Essen und den VfL Bochum im Jahr 2020 zum BVB. Zu Beginn der Saison 2022/23 schoss der 1,86 Meter große Stürmer 14 Tore an vier Spieltagen für die U17 - und wurde prompt zur U19 der Dortmunder hochgezogen. Dort überzeugte er, leistete sich aber auch eine Undiszipliniertheit: Vor dem Spitzenspiel gegen den 1. FC Köln kam er im Februar zu spät und wurde aus der Startelf gestrichen.

Im Sommer aber war dies längst kein Thema mehr, Deutschland holte den Titel bei der U17-Europameisterschaft. Und Brunner wurde mit vier Toren als bester Spieler des Turniers ausgezeichnet.

Im Finale gegen Frankreich kann er Deutschland nun zum ersten U17-WM-Titel der Geschichte schießen. Danach würde die Party wohl noch ein bisschen größer ausfallen