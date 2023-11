Bellingham schreibt die Geschichtsbücher neu

IMAGO/M.Gracia Jimenez

Jude Bellingham brauchte bei Real Madrid keine Anlaufzeit

Jude Bellingham ist weiter auf Rekordjagd. Der Ex-BVB-Star bewies in der Champions League einmal mehr seine Qualitäten und sorgte für eine neue Bestmarke bei Real Madrid.

"Ich glaube nicht, dass ich eine Neun an sich bin, aber er (Trainer Carlo Ancelotti; Anm. d. Red.) sieht, dass ich Spaß habe und dass ich der Mannschaft viel bringen kann. Ich werde spielen, wo immer sie mich hinstellen", erklärte Bellingham kürzlich. Gegen die SSC Neapel traf der Engländer in seinem vierten Champions-League-Spiel im Dress der Königlichen erneut und stellte einen neuen Real-Rekord auf.

Nie zuvor gelang es einem Spieler von Real Madrid, in seinen ersten vier Europapokalspielen für den Verein in jeder Partie zu treffen. Mit seinem Tor zum zwischenzeitlichen 2:1 schaffte der 20-Jährige nun genau das. Zuvor traf er bereits im Hinspiel gegen die Italiener, bei seinem Champions-League-Debüt für Real Madrid gegen Union Berlin und gegen den SC Braga. Beim Rückspiel gegen die Portugiesen stand Bellingham zwar im Kader, kam aber nicht zum Einsatz.

Bellingham stellt sogar Ronaldo und Zidane in den Schatten

Noch überragender wird es, wenn man auch die Statistiken aus der spanischen Liga zu Rate zieht. Dort erzielte der Ex-Dortmunder in seiner ersten zwölf Spielen elf Tore. Eine Quote, die nicht einmal Cristiano Ronaldo in seiner ersten Saison in der spanischen Hauptstadt erreichen konnte.

Ein weiterer Vergleich, der deutlich macht in welchen Sphären sich Jude Bellingham bewegt, ist der mit Zinedine Zidane. Der Franzose schoss in den Spielzeiten 2001/2002 und 2002/2003 wettbewerbsübergreifend jeweils zwölf Tore. Bellingham steht nach 16 Spielen bereits bei 15 Treffern. Zudem legte er vier weitere Buden vor.

Innerhalb kürzester Zeit spielte sich der 100-Millionen-Mann in die Herzen der Madridistas und in die Geschichtsbücher des möglicherweise größten Klubs der Fußballgeschichte.