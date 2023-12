Girona holt sich Tabellenführung zurück

IMAGO/Manuel Blondeau/AOP.Press

Girona marschiert weiter durch die spanische Liga

Das spanische Fußball-Überraschungsteam FC Girona hat einen weiteren Dreier in LaLiga geholt.

Am Samstag gewann das Team gegen den FC Valencia mit 2:1 (0:0) und schob sich zunächst an Rekordmeister Real Madrid vorbei, der allerdings am Abend mit einem Sieg gegen den FC Granada (18:30 Uhr) wieder Rang eins erobern kann.

Der Uruguayer Cristhian Stuani (83./88.) war mit einem späten Doppelpack der Matchwinner aufseiten von Girona. Hugo Duro (57.) hatte Valencia 1:0 in Führung gebracht.