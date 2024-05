Max Eberl nennt grobe Rangnick-Deadline

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Heike Feiner

Sportvorstand Max Eberl sucht derzeit einen neuen Trainer für den FC Bayern

Während die medialen Spatzen schon eine Einigung mit Ralf Rangnick von den Dächern pfeifen, will sich Max Eberl bei der Trainer-Suche noch nicht vollständig in die Karten schauen lassen. Immerhin: Mittlerweile hat der Sportvorstand des FC Bayern eine grobe Deadline benannt, bis wann die Entscheidung in der Rangnick-Frage erwartet werden kann.

Geht es nach dem FC Bayern, dann soll Ralf Rangnick neuer Trainer werden werden, das steht mittlerweile fest. FCB-Präsident Herbert Hainer bestätigte nach dem 2:2 (0:1) der Münchner im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Real Madrid sogar, dass man derzeit "in sehr guten Gesprächen" mit dem 65-Jährigen sei.

Laut übereinstimmenden Medienberichten hat Rangnick zudem mittlerweile seine grundsätzliche Bereitschaft erklärt, in München anzuheuern.

Doch wann gibt der deutsche Rekordmeister die Verpflichtung des aktuellen Trainers der österreichischen Nationalmannschaft endlich offiziell bekannt?

Zumindest in öffentlichen Aussagen betonten die Bosse des FC Bayern am Dienstagabend, dass sie nicht davon ausgehen, schon in den kommenden Tagen einen Abschluss bei Rangnick zu erzielen.

Vorstandschef Jan-Christian Dreesen meinte angesprochen darauf, ob eine Einigung in den Verhandlungen um den Trainer vor oder nach dem Rückspiel gegen Real Madrid besser sei: "Nachdem so viel geredet wurde die letzten zwei, drei Wochen, spielt das keine Rolle mehr."

Sportvorstand Max Eberl erklärte derweil, dass er weiter "ganz in Ruhe im Hintergrund" an der Verpflichtung eines Nachfolgers für Thomas Tuchel arbeite und dies dann "irgendwann auch preisgeben" werde.

Eberl: Das zeigt, welche Größe der FC Bayern eingenommen hat

Immerhin: Auf die Frage, ob dies noch vor dem zweiten Duell des Champions-League-Halbfinales gegen die Königlichen in der nächsten Woche sein werde, antwortete Eberl: "Ich denke jetzt nicht vor dem Rückspiel."

Bis zu dieser groben Deadline steht dem FC Bayern wohl noch mindestens eine Woche voller Gerüchte und Spekulationen rund um Rangnick ins Haus, denn das von Eberl erwähnte Rückspiel findet erst am nächsten Mittwochabend um 21 Uhr (im sport.de-Live-Ticker) statt.

Weiteren Fragen zu Rangnick wich Eberl aus. "Ich weiß, dass diese Fragen brennen und das zeigt, was für eine Größe Bayern München hat, dass die Frage des neuen Trainers so einen großen Stellenwert eingenommen hat. Wir machen unseren Job und wir glauben, dass wir da auch sehr, sehr weit kommen", erklärte er bei "Prime Video".