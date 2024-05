Presse: Teufel Vinicius zähmt das Biest aus München

IMAGO/Daniela Porcelli / SPP

Vinicius Jr. traf gegen den FC Bayern doppelt

Der FC Bayern und Real Madrid trennen sich nach einem packenden Hinspiel im Champions-League-Halbfinale 2:2. Für die Münchner war mehr drin, aber die Königlichen sind nunmal ... die Königlichen. Die Pressestimmen zum Spiel:

Deutschland:

ntv: "FC Bayern tappt blind in die perfide Real-Falle! Real Madrid tut Real-Dinge: Obwohl alle davor warnen, fällt der FC Bayern im Halbfinale der Champions League auf eine Falle der Königlichen hinein. Und zwar gleich doppelt. Dennoch überzeugen die Münchner an einem denkwürdigen Abend phasenweise mit dem besten Fußball der Saison."

kicker: "Doppelpacker Vinicius Junior toppt Sané und Kane: Real holt 2:2 in München. [...] Ein höchst unterhaltsames Halbfinal-Hinspiel, nachdem für das Rückspiel am 8. Mai in Madrid noch alles offen ist."

Bild: "Der FC Bayern kommt zwar im Halbfinal-Hinspiel der Champions League gegen Rekordsieger Real Madrid (14 Titel) nach Halbzeit-Rückstand wieder zurück, verspielt am Ende aber eine 2:1-Führung und kommt nur zu einem 2:2. Besonders bitter: Minjae Kim macht eine bessere Ausgangslage mit zwei katastrophalen Fehlern zunichte!"

Spiegel: "Bayern gibt Sieg gegen Real aus der Hand! Das Halbfinal-Hinspiel ist für die Münchner ein Auf und Ab: Nach Traumpass von Toni Kroos liegt Real aus dem Nichts vorn. Dann drehen die Bayern ebenso plötzlich das Spiel. Doch die Führung hält nicht."

SZ: "Das Spiel der 1000 wilden Wendungen! Zwei pfiffige Trainer, ein hohes Tempo und Tore zu den unmöglichsten Zeitpunkten: Der FC Bayern und Real Madrid liefern einen fulminanten Champions-League-Abend - wegen einer unnötigen Aktion in der Schlussphase reicht es für die Münchner nur zu einem 2:2."

AZ: "Am Ende ist es wohl ein gerechtes Ergebnis in einem unterhaltsamen Fußballspiel. Alleine der Kroos-Pass zum 0:1 war das Eintrittsgeld wert. Die Bayern drehten das Spiel durch taktisch kluge Entscheidungen von Tuchel in der Halbzeitpause. Die Entscheidung fällt also im grandiosen Bernabéu - was für ein Finale."

Spanien:

Marca: "Vinicius sorgt für das Finale im Bernabéu. Der Brasilianer eröffnet den europäischen Klassiker nach einem stratosphärischen Pass von Kroos und rettet Madrid nach einem unwiderstehlichen Drang der starken Bayern am Ende mit einem Elfmeter. Das Finale findet im Bernabéu statt. Madrid ist vielleicht besser, aber wenn sie einer schlagen kann, dann Bayern."

AS: "Madrid werden wir immer haben. Das war schon immer die letzte Patrone der Weißen und sie werden sie nutzen müssen, nachdem es in München in einem widersprüchlichen Spiel ein Unentschieden gab, in dem die Tore nicht immer dem Spielverlauf entsprachen. Vinicius war nicht normal, ein Teufel. Bayern hatte nicht die Werkzeuge, um ihn zu stoppen und muss damit rechnen, dass es im Bernabéu noch schlimmer wird."

Mundo Deportivo: "Bayern und Real Madrid entscheiden alles im Bernabéu. In München war es ein Duell, in dem beide Mannschaften ihre Momente hatten. Der Start zeigte, dass Bayern eben Bayern ist, vor allem, wenn sie Zuhause spielen. Dann trat Kroos in Erscheinung. Von diesem Moment an hatte Madrid das Biest nicht nur unter Kontrolle, sondern ging auch mit 1:0 in Führung."

Sport: "Nachdem sie den schwersten Teil meisterten, einen 0:1-Rückstand dank eines Wirbelwinds innerhalb von vier Minuten zu drehen, lässt Bayern Real Madrid im Hinspiel am leben. Kim erlebt einen Abend zum Vergessen. Der frühere Napoli-Spieler verursacht am Ende einen kindischen Elfmeter, der zum 2:2 führte."

England:

Guardian: "Das sind die Real-Prinzipien! Sie leben noch, sind jetzt vielleicht sogar der Favorit, was sie ihrer Geschwindigkeit und Geschicklichkeit zu verdanken haben, mit der sie Lösungen finden. Sie riechen das Tor, bevor es gefallen ist. Und es hilft natürlich, wenn man einen Spieler mit der erbarmungslosen und unerbittlichen Qualität von Vinicius Jr. hat."

The Sun: "Bayern begann beeindruckend und drohte damit, die Spanier zu überrennen. Ancelotti stand in seinem Bereich mit den Händen in den Taschen und schüttelte ungläubig den Kopf. Als sie in größter Gefahr waren, erwies sich Toni Kroos als ruhige und entscheidende Präsenz für Real."

Independent: "Ein Spiel, das fast alles hatte und das Real nie mit Nichts dastehen lassen würde. So machen sie ihre Sachen in der Champions League. Ancelottis Mannschaft hätte eine Niederlage vielleicht verdient gehabt. Sie waren definitiv die unterlegene Mannschaft. Und trotzdem ist es der 14-malige Champion, der nach einer großen europäischen Nacht etwas zufriedener sein wird."

Frankreich:

RMC Sport: "Tore, aber kein Sieger, alles wird im Rückspiel in Madrid entschieden. Es ist ein Unentschieden, das auch anders hätte ausgehen können. Nachdem Real lange Zeit leiden musste, kamen sie in einem Spiel mit vielen Wendungen mit einem 2:2 davon."

L'Équipe: "Es wird ein Showdown in Madrid! Das Spiel war etwas weniger spektakulär als Reals 3:3 im Hinspiel gegen Manchester City, aber dennoch sehr unterhaltsam. Und Ancelottis Männer zeigten einmal mehr, dass sie gebaut sind, um allem zu widerstehen."