Dieser Bayer-Star ist das "i-Tüpfelchen der Mannschaft"

IMAGO/Laci Perenyi

Florian Wirtz ist der Überflieger bei Bayer Leverkusen

Mit dem Gewinn der deutschen Meisterschaft ist Florian Wirtz auf dem ersten großen Gipfel seiner noch jungen Profi-Karriere angekommen. Der Mittelfeld-Star von Bayer Leverkusen gilt längst als einer der wertvollsten Spieler überhaupt in der Fußball-Bundesliga - und bekam nun einmal mehr das Prädikat "Weltklasse" verliehen.

Der 20-Jährige war in den vergangenen Monaten einer der großen Erfolgsfaktoren bei Bayer Leverkusen auf dem Weg zur ersten Meisterschaft. Im deutschen Fußball-Oberhaus kam Wirtz in der laufenden Saison an allen 31 Spieltagen zum Einsatz, sorgte dabei für 22 direkte Torbeteiligungen (elf Tore und elf Assists).

Auch in der Europa League, in der am Donnerstag das Halbfinal-Hinspiel gegen die AS Rom (ab 21:00 Uhr) ansteht, ragt der deutsche Nationalspieler mit sieben direkten Torbeteiligungen in acht Spielen heraus.

Der Kreativspieler ist in seiner derzeitigen Verfassung einzigartig für die Werkself, wie auch der langjährige Bayer-Boss und derzeitige Nationalmannschafts-Sportdirektor Rudi Völler betonte.

"Florian ist das i-Tüpfelchen der Mannschaft", stellte Völler im Gespräch mit der "Sport Bild" fest. Im ersten Meisterjahr der Vereinsgeschichte habe es nach Ansicht des 64-Jährigen in allen Mannschaftsteilen herausragend funktioniert. Florian Wirtz habe aber den Zusatzpunkt bedeutet, der Leverkusen auf ein neues Level gehoben habe.

"Er ist ein Spieler, der schon jetzt zur obersten Spitze im Weltfußball gehört. Er ist technisch überragend, läuft viel, ist torgefährlich. Der Junge hat alles", adelte der Weltmeister von 1990 den gebürtigen Pulheimer, der noch langfristig bis 2027 an Bayer Leverkusen gebunden ist.

Bayer laut Völler auf den Spuren der Guardiola-Bayern

Die Rheinländer, für die Völler selbst über 15 Jahre lang federführend in der Geschäftsführung gearbeitet hatte, bekamen vom ehemaligen Torjäger einen weiteren anerkennenden Vergleich verpasst.

"Die Art und Weise, wie Leverkusen Meister geworden ist, war überragend. Es gab zuvor in der Bundesliga nur eine Mannschaft, mit der das verglichen werden kann: Der FC Bayern 2013/14 in der ersten Saison unter Pep Guardiola."

Zur Erinnerung: Vor zehn Jahren holte der FC Bayern und dem spanischen Star-Trainer mit 90 Punkten in überragender Manier die deutsche Meisterschaft. Die Werkself kann in diesem Spieljahr ebenfalls noch auf 90 Zähler kommen.