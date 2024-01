Medien: Mourinho hat schon neuen Job

IMAGO/Adam Davy

José Mourinho ist seit dieser Woche nicht mehr Roma-Coach

Nach seinem überraschenden Rauswurf bei AS Rom hat Star-Trainer José Mourinho offenbar einen neuen Job gefunden.

Wie Medien in Saudi-Arabien berichten, steht "The Special One" vor einem Engagement in Saudi-Arabien. Demnach sei der Portugiese bereit, den Saudi-Klub Al Shabab sofort zu trainieren.

Es soll schon ein Treffen mit Sportdirektor Domenico Tite gegeben haben. Demnach sei bereits eine mündliche Einigung erzielt worden.

Mourinho war am Dienstag überraschend in Rom entlassen worden. Der 60-Jährige hatte den Hauptstadtklub zweieinhalb Jahre trainiert. Mit der Roma gewann er 2022 die UEFA Conference League und stand im Jahr drauf im Finale der Europa League. In dieser Saison aber läuft der Klub den Erwartungen hinterher, ist nach einem sportlichen Absturz der Giallorossi nach 20 Spieltagen in der Serie A mit 29 Punkten nur Tabellenneunter.

Wilde Gerüchte um FC Barcelona und José Mourinho

Zuletzt waren zwei weitere Klubs im Gespräch für eine neue Mourinho-Anstellung gewesen. "Sky Italia" berichtete von einem Telefonat von Mourinho-Berater Jorge Mendes mit dem Präsidenten der SSC Neapel.

In Spanien schrieb die katalanische Online-Zeitung "El Nacional" von einem Kontakt zwischen dem FC Barcelona und dem Mourinho-Lager. Demnach habe die Mourinho-Seite Barcas Sportdirektor Deco kontaktiert, um die Möglichkeit einer Zusammenarbeit auszuloten.

Der portugiesische Ex-Profi soll von dieser Idee durchaus angetan sein. Deco und Mourinho sind nicht nur Landsleute, sondern arbeiteten einst auch erfolgreich beim FC Porto zusammen.

Der Barca-Manager sei davon überzeugt, "The Special One" könne den Schlingerkurs des spanischen Meisters beenden und ihn zu altem Glanz zurückführen, heißt es. Amtsinhaber Xavi wird diese Entwicklung angeblich nicht mehr zugetraut.

Mourinho hat im Laufe seiner einzigartigen Karriere schon zahlreiche Weltklubs trainiert. Das Enfant terrible stand unter anderem beim FC Chelsea, Inter Mailand, Real Madrid, Manchester United und Tottenham Hotspur an der Seitenlinie.