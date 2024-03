Premier-League-Klub offenbar heiß auf Julian Nagelsmann

IMAGO/pepphoto / Horst Mauelshagen

Julian Nagelsmann könnte im Sommer in England anheuern

Über die Zukunft von Julian Nagelsmann ist in den vergangenen Wochen viel spekuliert worden. Jetzt soll auch ein Topklub aus der englischen Premier League den aktuellen Coach der deutschen Nationalmannschaft ins Visier nehmen.

Das zumindest vermeldete die "Bild". Nach Informationen der Zeitung soll der derzeitige deutsche Bundestrainer nämlich bei Newcastle United "ganz oben auf der Liste stehen".

Die Magpies rangieren in der laufenden englischen Meisterschaft nur auf dem enttäuschenden zehnten Platz. Nach dem Investoren-Einstieg vor zweieinhalb Jahren und der Qualifikation zur Champions League in der abgelaufenen Saison wird das derzeitige Abschneiden von der Vereinsführung als klarer Rückschritt gewertet. Der gegenwärtige Teammanager Eddie Howe steht folgerichtig stark in der Kritik.

Nagelsmanns Vertrag als Bundestrainer beim Deutschen Fußball-Bund ist bekanntermaßen nur bis zum Sommer nach der Heim-Europameisterschaft datiert. Wie es für den 36-Jährigen danach sportlich weitergeht, ist noch vollkommen offen.

Champions-League-Aus gegen den BVB

Eine Verlängerung seines Engagements als Nationaltrainer bis zur Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ist ebenso denkbar wie eine Rückkehr auf die Vereinstrainerbank. Auch eine erneute Auszeit ist für Nagelsmann möglich. Vieles hängt wohl vom Abschneiden Deutschlands bei der EM im eigenen Land ab.

Newcastle United hat die Ambitionen formuliert, in naher Zukunft um die englische Meisterschaft mitspielen zu wollen. Im letzten Jahr erreichte der Klub schon einen starken vierten Platz und landete dabei unter anderem vor dem FC Liverpool, Tottenham Hotspur und dem FC Chelsea.

In der laufenden Premier-League-Saison haben die Magpies mit nur zwei Siegen aus den letzten neun Spielen aber völlig ihre Form verloren. In der Königsklasse war außerdem schon in der Vorrunde Schluss, nachdem der Klub unter anderem zweimal gegen den BVB verloren hatte (0:1 und 0:2).