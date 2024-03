Ancelotti kündigt Bellingham-Comeback an

AFP/SID/OSCAR DEL POZO

Bellingham vor Rückkehr

LaLiga-Spitzenreiter Real Madrid kann wieder auf den englischen Fußball-Nationalspieler Jude Bellingham setzen.

"Sein Knöchel ist in Ordnung, er ist in Topform", sagte Trainer Carlo Ancelotti vor dem Duell der Königlichen am Samstag beim FC Valencia (21.00 Uhr/DAZN) über den zuletzt verletzten Jungstar: "Er wird spielen."

Bellingham, in dieser Saison mit überragenden 16 Toren in 21 Ligaspielen, hatte sich vor gut drei Wochen im Duell mit dem Überraschungsteam FC Girona (4:0) eine Knöchelverletzung zugezogen.

In der Folge verpasste er auch das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League beim Bundesligisten RB Leipzig (1:0). Das Rückspiel steigt am Mittwoch in Spanien (21:00 Uhr/DAZN).