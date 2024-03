Düstere Prognose für David Alaba

IMAGO/Jose Breton

DAvid Alaba wird die EURO 2024 wohl verpassen

Wird Österreichs Kapitän David Alaba von Real Madrid nach seinem Kreuzbandriss rechtzeitig für die EURO 2024 wieder fit? Der Arzt des ehemaligen Bayern-Profis malte nun ein düsteres Szenario.

Alabas Knie-Operateur Dr. Christian Fink glaubt eher nicht an eine EM-Teilnahme seines Patienten. Das Kreuzband benötige mindestens sechs, aber eher neun Monate, bis es wieder intakt ist.

"Diese Monate ab diesem sechsten Monat sind eben sehr wichtig, da sie das Wiederverletzungsrisiko vermindern", erklärte Fink bei "Servus TV" und führte weiter aus: "Es gibt biologische Grenzen und wenn man diese unterschreitet, dann ist es ein bewusstes Eingehen von Risiken und ich glaube nicht, dass ein Fußballer, der noch viele Jahre spielen will, so ein Risiko eingehen wird."

Österreichs Trainer Ralf Rangnick will die Hoffnung noch nicht ganz aufgeben. "Bei David müssen wir auch realistisch sein: Es wäre ein kleines Wunder, wenn er das tatsächlich noch schafft", gab der 65-Jährige zu.

Rangnick bleibt bei Alaba geduldig

Ein derartiges Wunder schließe Rangnick bei Alaba aber nicht aus. "Wenn es jemand schaffen kann, dann David", merkte der Coach an: "Er tut alles dafür. Er will diese EURO unbedingt spielen."

Alabas Reha verlaufe bislang nach Plan. "Natürlich wünschen wir uns, dass es David schafft. Grundsätzlich geht es ihm gut. Aber eine Prognose ist zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh. Wir müssen einfach noch ein bisschen auf den Faktor Zeit setzen", betonte Rangnick.

Alaba hatte sich Mitte Dezember im Spiel mit Real Madrid gegen den FC Villarreal einen Kreuzbandriss zugezogen.

Ihr erstes EM-Spiel gegen Frankreich absolvieren die Österreicher am 17. Juni gegen Frankreich. Die Verletzung erlitt Alaba am 17. Dezember, also exakt sechs Monate vor der Auftaktpartie.

Außerdem trifft Österreich bei dem Turnier auf die Niederlande und einen Playoff-Sieger.