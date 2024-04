Matthäus rät Bayer-Star von Wechsel nach München ab

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Matthäus rät einem Werkself-Star vom FC Bayern ab

Dass der FC Bayern im kommenden Sommer auch beim neuen Meister Bayer Leverkusen wildern würde, dürfte keinen mehr überraschen. Umso überraschender ist hingegen, dass der Ex-Münchner Lothar Matthäus nun einem Werkself-Star indirekt eher von einem Wechsel zum Rekordchampion der Fußball-Bundesliga abgeraten hat.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bemüht sich der FC Bayern derzeit im Hintergrund um eine Verpflichtung von Bayer Leverkusens Abwehr-Star Jonathan Tah. Dessen Vertrag beim neuen Deutschen Meister läuft im Sommer 2025 aus. Während die Werkself-Verantwortlichen versuchen, mit Tah zu verlängern, ist noch offen, was der DFB-Star für seine Zukunft plant.

Bei "Sky" und "Bild" hieß es jedoch zuletzt, dass Tah die Rufe aus München nicht kaltgelassen haben sollen.

Ex-Bayern-Profi und DFB-Rekordnationalspieler Lothar Matthäus würde Tah allerdings eher von einem Wechsel zu seinem Ex-Klub abgeraten.

"Ich würde mir als Tah da schon überlegen, wenn ein Angebot vom FC Bayern da sein sollte: Spiele ich bei Bayern die gleiche Rolle, die ich jetzt endlich bei Bayer Leverkusen spiele? Tah war in Leverkusen zwei, drei Jahre infrage gestellt worden, die Leistungen waren nicht so stabil", erinnerte Matthäus in der TV-Sendung "Sky90 - die Fußballdebatte" an die Vergangenheit.

FC Bayern wohl noch nicht mit Bayer in Kontakt

Für Matthäus steht daher fest: "Tah ist der Abwehrchef. Xabi Alonso bleibt in Leverkusen, Wirtz bleibt. Das sollte für Tah ein Zeichen sein, gar nicht über einen Wechsel nachzudenken."

Derweil verriet Leverkusen-Boss Fernando Carro, dass die Münchner noch nicht wegen Tah in Kontakt mit ihm oder seinen Kollegen getreten seien.

Zudem betonte auch Carro, dass der FC Bayern möglicherweise gar nicht die richtige Anlaufstelle für Tah sein könnte.

"Wenn ich mich versuche, in die Lage von Jonathan zu versetzen, kann es vielleicht für ihn interessanter sein, wenn er wechseln will - oder am Ende wechseln würde - vielleicht nicht innerhalb Deutschlands zu wechseln. Vielleicht ist es interessanter, ins Ausland zu wechseln", sagte der Werkself-Geschäftsführer dem TV-Sender.

Für Tah sind laut "Sky" 20 Millionen Euro Ablöse fällig. "Bild" hingegen schrieb zuletzt gar von mindestens 40 Millionen Euro. Noch im letzten Jahr wäre der 28-Jährige via Klausel für 18 Millionen Euro zu haben gewesen. In diesem Sommer hingegen kann der Preis frei verhandelt werden.