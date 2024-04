Formstarker Goretzka macht Nagelsmann Versprechungen

IMAGO/Ulmer

Goretzka hat mit dem FC Bayern noch einiges vor

Leon Goretzka darf wieder von einer Nominierung für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft träumen. Der Mittelfeldspieler des FC Bayern befindet sich in einer Top-Form, hat sich zuletzt wieder nahezu unverzichtbar gemacht. Nun hat Goretzka auch einen Wink in Richtung Bundestrainer Julian Nagelsmann gesendet, ihn unbedingt mit zur EM zu nehmen.

Es ist gerade einmal ein paar Wochen her, da war Leon Goretzka noch am Boden. Die Krise des FC Bayern hatte ihn vielerlei Hinsicht persönlich getroffen und ihn seinen Platz in der Nationalmannschaft gekostet. Doch Goretzka gab nicht auf, richtete den Blick nach vorn und befindet sich nun in allerbester Verfassung.

Seine Form ist so stark, dass Bundestrainer Julian Nagelsmann bei der Zusammenstellung seines EM-Kaders an dem 29-Jährigen eigentlich kaum vorbeikommen kann. Das hofft auch Goretzka.

"Ich fühle mich so stabil wie eigentlich noch nie in meiner Karriere", sagte er gegenüber dem "kicker" (Montagsausgabe) und sendete eine Kampfansage an Nagelsmann: "Ich möchte weiterhin mit Top-Leistungen wie zuletzt überzeugen."

Aber noch viel wichtiger: Im Falle einer Nominierung werde er "jede Rolle annehmen, die Julian für mich vorgesehen hat", versprach der Bayern-Star dem DFB-Coach.

FC Bayern: Goretzka warnt vor Real-Spiel

Bevor für Goretzka aber möglicherweise Anfang Juni das Comeback im DFB-Team ansteht, muss der Mittelfeldmann noch einige wichtige Partien mit seinen Münchnern bestreiten, unter anderem das immens wichtige Halbfinal-Hinspiel in der Champions League am Dienstagabend (21 Uhr) in der Allianz Arena gegen Real Madrid.

"Real ist in der Lage, ohne richtige Torchance zwei Tore zu schießen, sie haben eine tolle individuelle Qualität, eine unfassbare Mentalität. Das wird ein riesiger Brocken", sagte Goretzka dem Fußball-Fachmagazin.

Allerdings hat der 29-Jährige auch schon einen Plan. "Wir werden genauso wie gegen Arsenal Phasen haben, die wir aushalten müssen; wo wir bereit sein müssen zu leiden; wo wir bereit sein müssen zu arbeiten. Druckphasen zu überstehen, das wird ein wichtiges Thema", sagte er.