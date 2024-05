Babbel lästert über Tuchels Talentförderung

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Thomas Tuchel verlässt den FC Bayern im Sommer

Am Samstag steht Thomas Tuchel zum vorerst letzten Mal für den FC Bayern an der Seitenlinie. Schon ein Jahr früher als geplant wird der Coach den deutschen Rekordmeister verlassen. Trotz des sportlichen Aufwärtstrends der vergangenen Wochen findet Markus Babbel die Entscheidung zur Trennung weiterhin richtig.

"Thomas Tuchel ist als Bayern-Trainer gescheitert. Er ist ein großartiger Trainer, aber es hat mit ihm und dem FC Bayern nicht gepasst", verdeutlichte der Europameister von 1996 in der "ran Bundesliga Webshow".

Die erfolgsverwöhnten Münchner werden die laufende Spielzeit ohne großen Titel beenden, vor allem auf nationaler Ebene blieb Tuchel mit seinem Team meilenweit hinter den Erwartungen zurück.

Deshalb sollen im Sommer neben Tuchel auch zahlreiche Spieler gehen, ein personeller Umbruch an der Säbener Straße gilt als unausweichlich.

Bei seiner Trainersuche tut sich der FC Bayern bislang allerdings schwer. Zahlreiche Kandidaten haben dem Klub schon abgesagt, darunter Xabi Alonso, Julian Nagelsmann und Ralf Rangnick.

FC Bayern: Babbel rechnet mit Tuchel ab

Und da auch Hansi Flick offenbar nicht für eine zweite Amtszeit zur Verfügung steht, wird derzeit über eine mögliche 180-Grad-Wende bei Tuchel spekuliert.

Eine Idee, von der Babbel so gar nichts hält. "Ich schließe mich da der Kritik von Uli Hoeneß an, der gesagt hat, es sind keine Spieler besser geworden und viele sind schlechter geworden. Du hast überhaupt keine Handschrift erkennen können", beklagte der 51-Jährige.

Hoeneß hatte bei einem vielbeachteten Podiumsgespräch der "FAZ" betont, dass Tuchel einen anderen Ansatz als der Verein verfolgen würde. Die Förderung von Talenten sei nicht seine Stärke.

Der gescholtene Übungsleiter reagierte entsetzt und verwies u.a. auf Shootingstar Aleksandar Pavlovic, der in der aktuellen Saison unter Tuchel den Durchbruch bei den Profis geschafft hat.

Babbel konterte nun: "Sich einen Pavlovic jetzt auf die Fahne zu schreiben, damit tue ich mich auch ein bisschen schwer. Das war ja aus der Not geboren und stand überhaupt nicht auf dem Zettel. Wenn es nach Tuchel gegangen wäre, hätte man eine Holding Six geholt und der Pavlovic hätte in 100 Jahren kein Spiel gemacht für den FC Bayern."