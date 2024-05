Zvonarek verrät: Das ist mein Vorbild beim FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Lovro Zvonarek (li.) hat beim FC Bayern noch einiges vor

Für Lovro Zvonarek verlief das Startelf-Debüt beim FC Bayern am Wochenende nach Maß. Nach der Partie gegen die Wölfe (2:0) verriet er, wann er von seinem Einsatz von Beginn an erfuhr und wer für ihn das große Vorbild bei den Münchnern ist.

Es dauerte gerade einmal vier Minuten, bis Lovro Zvonarek am späten Sonntagnachmittag jubeln durfte. Kurz nach Beginn der Partie seines FC Bayern gegen den VfL Wolfsburg hatte der 19-Jährige in seinem ersten Spiel von Beginn direkt für seine Farben getroffen. Rund 90 Minuten später jubelte Zvonarek, der für seine soliden Leistungen die sport.de-Note 3,0 erhielt, erneut über den 2:0-Erfolg der Münchner.

"Es war sehr gut, ein sehr glücklicher Moment für mich, in der Allianz Arena zu spielen, zu gewinnen und auch noch ein Tor zu schießen. Besser geht es nicht", freute sich Zvonarek im Gespräch mit "t-online.de". Er sei zwar nervös gewesen, "aber meine Mannschaftskollegen haben mir geholfen", erklärte er. "Wenn du solche Spieler neben dir hast, ist alles viel, viel leichter."

Als größtes Vorbild im Kader des deutschen Fußball-Rekordmeisters bezeichnete Zvonarek allerdings nicht die Granden, wie Thomas Müller oder Manuel Neuer, sondern seinen 20-jährigen Kollegen und einen der Aufsteiger der Saison: Aleksandar Pavlovic.

"Alex und ich haben eine sehr gute Connection. Ich habe ja mit ihm zusammen in der U19 gespielt. Wir sprechen sehr viel miteinander, vor den Spielen, danach und auch nach dem Training", sagte Zvonarek über den Mittelfeldmann, der am Montag für den EM-Kader der DFB-Elf nominiert wurde.

Zvonarek lebt "im Hier und Jetzt" beim FC Bayern

Pavlovic habe "schon alles erlebt, deswegen kann er mir da ein bisschen was sagen und wertvolle Tipps geben. Er ist schon ein Vorbild für mich", verriet der 19-Jährige. Nicht ganz zufällig war es auch Pavlovic, der als erster Gratulant beim Debüttor des Kroaten zugegen war.

Wie es für Zvonarek weitergeht, ist offiziell noch offen. Sein Vertrag endet im Sommer 2025. Schon vor dem Startelf-Einsatz des offensiven Mittelfeldspielers vermeldete jedoch die "Abendzeitung", dass die Münchner zeitnah mit dem Youngster verlängern wollen.

Zvonarek selbst ließ sich am Sonntagabend noch nicht in die Karten schauen. "Erst mal möchte ich diesen Tag genießen. Im Fußball geht alles so schnell", sagte er auf eine Frage nach seiner Zukunft. "Ich lebe im Hier und Jetzt und von Tag zu Tag. Wir werden sehen, was passiert."