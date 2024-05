Krasses Szenario im Abstiegskampf möglich

IMAGO/Herbert Bucco

Mark Uth und der 1. FC Köln müssen zittern

Der 1. FC Köln hat sich durch einen Last-Minute-Sieg gegen Union Berlin ein weiteres Abstiegs-Endspiel erarbeitet. Die Kölner sind aber für einen Sprung auf den Relegationsplatz auf Schützenhilfe angewiesen. Dabei könnte es zu einem kuriosen Szenario kommen.

Nur zwei Bundesliga-Teams können am letzten Spieltag noch direkt absteigen. Durch das sehr wilde 3:2 mit zwei späten Toren am vergangenen Samstag hat der 1. FC Köln den direkten Konkurrenten Union Berlin so richtig in den Abstiegskampf reingerissen.

Abstiegsfinale für den 1. FC Köln

Psychologisch mag der 1. FC Köln daher etwas mehr im Vorteil sein. Doch die Ausgangslage spricht dennoch klar für die Köpenicker, die drei Punkte Vorsprung haben und auf Rang 16 liegen, ihrerseits auch noch den direkten Klassenerhalt sichern können.

Für Köln ist klar: Ein Sieg muss her. Bestenfalls einer mit einer hohen Differenz. Denn der Effzeh steht in der Tordifferenz auch noch drei Treffer schlechter da als der FCU.

Momentan hat der Klub eine Torbilanz von 27:56 Toren (Differenz minus 29). Union steht bei 31:57 (minus 26).

Auch ein krasses Szenario ist am 34. Spieltag möglich. Wenn Köln 4:2 gegen den 1. FC Heidenheim gewinnt und gleichzeitig Union mit 0:1 gegen den SC Freiburg verliert, wären die beiden Mannschaften nicht nur punktgleich, sie hätten auch das exakt gleiche Torverhältnis von dann 31:58 Toren.

Direkter Vergleich könnte entscheidende Rolle spielen

Was würde dann passieren?

Gemäß der Ligastatuten entscheidet dann der direkte Vergleich der beiden Ligapartien. Hier hätte Union knapp die Nase vorne (2:0 und 2:3). Heißt: Köln würde trotzdem absteigen.

Falls auch der direkte Vergleich keine Entscheidung bringen würde, ginge es übrigens so weiter:

die Anzahl der auswärts erzielten Tore im direkten Vergleich

die Anzahl aller auswärts erzielten Tore

Als letzte Lösung gäbe es dann ein Entscheidungsspiel auf neutralem Platz.

So weit wird es diesmal nicht kommen. Spannend wird es im Abstiegsfinale wohl aber trotzdem.