Hertha BSC winkt Geldregen

IMAGO/Giuseppe Maffia

Suat Serdar kehrt wohl nicht zu Hertha BSC zurück

Dem Fußball-Zweitligisten Hertha BSC winken willkommene Transfereinnahmen durch drei Leihspieler.

Wie der "kicker" berichtet, könnten Suat Serdar, Myziane Maolida und Wilfried Kanga Hertha BSC im Sommer dauerhaft verlassen.

Suat Serdar ist noch bis zum Saisonende an Hellas Verona verliehen. Dem Fachmagazin zufolge wollen die Italiener die Kaufoption für den Ex-Nationalspieler Deutschlands ziehen - vorausgesetzt der Klassenerhalt in der Serie A gelingt.

Zwei Tage vor Spielschluss liegt der Klub auf dem 14. Tabellenplatz. Der Vorsprung zum Abstiegsplatz beträgt aber nur zwei Punkte.

Hellas Verona besitzt für Serdar eine Kaufoption. Bis zum 31. Mai können die Gelb-Blauen die Hertha-Leihgabe für vier Millionen Euro fest verpflichten. Dem "kicker" zufolge wollen die Norditaliener allerdings versuchen, den Preis für Serdar zu drücken.

Aufgrund von Finanzproblemen sei auch möglich, dass man den 27 Jahre alten Mittelfeldspieler fest verpflichtet und dann innerhalb Italiens weiterverkauft.

Myziane Maolida läuft seit Januar für den schottischen Klub Hibernian FC auf. Laut "kicker" will der Klub aus Edinburgh den Linksaußen fest verpflichten. Mit sieben Toren und einer Vorlage in 13 Spielen konnte er durchaus überzeugen.

Eine Kaufoption ist im Leihvertrag allerdings nicht verankert. Bei 700.000 Euro sei Hertha gesprächsbereit, heißt es.

Verkauft Hertha Wilfried Kanga nach Belgien?

Wilfried Kanga ist noch bis zum Saisonende an Standard Lüttich verliehen. Eine Kaufoption besitzen die Belgier nicht. Daher ist laut "kicker" unwahrscheinlich, dass sie den Mittelstürmer, der in dieser Saison zwölf Tore in 34 Spielen erzielte, halten können.

Dem Bericht zufolge streckt aber KAA Gent die Fühler nach Kanga aus. Als Ablöse stehen fünf Millionen Euro im Raum - die Summe, die Hertha auch 2022 an BSC Young Boys überwiesen hat.