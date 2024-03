Mega-Gehälter der PSG-Stars enthüllt

IMAGO/Baptiste Autissier

Kylian Mbappé (M.) ist der Topverdiener unter den PSG-Stars

Die französische Sportzeitung "L'Équipe" hat eine Rangliste der 30 bestbezahlten Fußballer der Ligue 1 veröffentlicht. Ganz oben steht, wenig überraschend, Kylian Mbappé. Auffällig: In der Top 10 sind ausschließlich Stars von Paris Saint-Germain vertreten.

Kylian Mbappé zählt zu den am besten bezahlten Sportlern der Welt. Wie viel der Kapitän der französischen Nationalmannschaft pro Jahr durch seinen PSG-Vertrag kassiert, hat nun die "L'Équipe" enthüllt: sechs Millionen Euro brutto pro Monat, macht 72 Millionen Euro brutto pro Jahr!

Damit führt der 25-Jährige das Geldranking in der Ligue 1 mit großem Abstand an. Auf dem geteilten zweiten Platz rangieren angeblich Ex-BVB-Angreifer Ousmane Dembélé sowie PSG-Führungsspieler Marquinhos. Beide sollen der Zeitung zufolge 1,12 Millionen Euro brutto pro Monat verdienen.

Mbappé verdient also mehr als fünf Mal so viel wie seine beiden Mitspieler, wenngleich sich das Gehaltsgefüge durch dessen bevorstehenden Abschied in Richtung Real Madrid bald wieder etwas ausgleichen dürfte.

Ex-BVB-Profi Aubameyang erster Nicht-PSG-Profi im Ranking

Auf den weiteren Plätzen folgen laut dem Bericht ausschließlich weitere Profis vom Hauptstadtklub, der seit Jahren mit den Millionen aus Katar finanziert wird.

Ex-Bayern-Profi Lucas Hernández belegt demnach Platz vier (1,11 Mio. Euro brutto pro Monat), dahinter folgen Milan Skriniar (1,1 Mio. Euro), Gianluigi Donnarumma (849.500 Euro), Marco Asensio (831.000 Euro), Ex-Frankfurt-Stürmer Randal Kolo Muani (750.000 Euro), der ehemalige BVB-Profi Achraf Hakimi (738.600 Euro) und Nordi Mukiele (700.000 Euro), der im vergangenen Winter mit einem Wechsel zum FC Bayern in Verbindung gebracht wurde.

Erster Nicht-PSG-Profi im Ranking ist der langjährige Dortmunder Stürmer Pierre-Emerick Aubameyang, der bei Olympique Marseille laut "L'Équipe" 650.000 Euro brutto pro Monat einstreicht. Auch Wissam Ben Yedder von der AS Monaco soll diese Summe verdienen, heißt es.