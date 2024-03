Manchester City droht offenbar Guardiola-Abgang

IMAGO/Cody Froggatt/News Images

Kehrt Pep Guardiola der Premier League und Manchester City den Rücken?

Gibt es das nächste Trainer-Beben in der Premier League? Manchester City muss offenbar einen Abgang von Star-Coach Pep Guardiola befürchten.

Das berichtet das Portal "Football Insider" unter Berufung auf "gut platzierte" Quellen. Demnach werde Guardiola seinen 2025 endenden Vertrag in Manchester nicht noch einmal verlängern. Stattdessen könnte der 53 Jahre alte Spanier nach dem Vorbild Jürgen Klopps zunächst eine Auszeit vom Trainerjob einlegen, heißt es.

Wie es für Guardiola danach weitergehen könnte, bleibt in dem Bericht offen. Es gab zuletzt aber immer wieder Spekulationen, der frühere Chefcoach des FC Bayern könnte statt im Vereinsfußball weiterzuarbeiten zukünftig eine Nationalmannschaft übernehmen.

Anfang 2023 hieß es, er habe ein Angebot des brasilianischen Verbands abgelehnt. Auch als Coach der englischen Nationalmannschaft wurde Guardiola bereits gehandelt.

Der Ex-Profi hatte 2016 seinen Vertrag beim FC Bayern auslaufen lassen und war zu ManCity gewechselt. Dort prägt Guardiola seitdem eine Erfolgsära. Unter anderem fünf englische Meisterschaften, zwei Pokalsiege, vier Erfolge im Ligapokal sowie den Champions-League-Titel 2023 holten die Skyblues unter seiner Regie.

Pep Guardiolas Rekord-Amtszeit bei Manchester City

Schon jetzt ist Guardiolas Amtszeit in Manchester die längste seiner Trainer-Karriere. Drei Jahre arbeitete er in München, vier Jahre beim FC Barcelona.

"Ich bin glücklich und fühle mich hier wohl", sagte er im Herbst 2022 anlässlich seiner letzten Vertragsverlängerung. "Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir gemeinsam mehr erreichen können, und deshalb möchte ich bleiben und weiter um Trophäen kämpfen."

In Manchester habe er alles, was er "brauche, um meine Arbeit so gut wie möglich zu machen". Vom ersten Tag an habe er "hier etwas Besonderes" gespürt, erklärte Guardiola damals.