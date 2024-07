Popp zurück beim DFB-Team

Imago/Kirchner-Media/SID/IMAGO/Kirchner-Media/TH

Wieder mit dabei: Alexandra Popp

Die deutschen Fußballerinnen können in der weiteren Olympia-Vorbereitung wieder auf Kapitänin Alexandra Popp zählen. Die 33-Jährige, die das EM-Qualifikationsspiel auf Island (0:3) am Freitag wegen einer Reizung im Fuß verpasst hatte, stieß am Samstagabend bei der Ankunft in Hannover wie geplant wieder zum DFB-Team.

Popp hatte das DFB-Quartier am vergangenen Dienstag nach der Olympia-Einkleidung in Düsseldorf verlassen und individuell bei ihrem Klub VfL Wolfsburg trainiert, um die Reisestrapazen zu vermeiden. Ihr Einsatz gegen Island sei laut Bundestrainer Horst Hrubesch ohnehin "nicht geplant" gewesen.

Das EM-Ticket hat die deutsche Auswahl trotz der 0:3-Pleite bereits sicher. Am Dienstag (19.00 Uhr/ARD) bestreiten die deutschen Fußballerinnen in Hannover ihre Olympia-Generalprobe gegen Österreich. Danach geht es am 21. Juli nach Marseille, wo am 25. Juli der Olympia-Auftakt gegen Australien auf dem Programm steht.