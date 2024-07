Ex-Weltmeister Vieira und Straßburg trennen sich

AFP/SID/JEFF PACHOUD

Verlässt Straßburg nach einem Jahr: Patrick Vieira

Der frühere Fußball-Weltmeister Patrick Vieira ist nicht mehr Trainer des französischen Erstligisten Racing Straßburg.

Wie der Verein am Donnerstag mitteilte, wurde der bis 2026 gültige Vertrag nach nur einem Jahr "in beiderseitigem Einvernehmen" aufgelöst. Die Nachfolge des 48 Jahre alten Franzosen ist knapp einen Monat vor Beginn der neuen Saison offen.

Vieira wird in mehreren Medienberichten als neuer Nationaltrainer der USA gehandelt, nachdem der ehemalige Bundesligaprofi Gregg Berhalter in der Vorwoche aus dem Amt entlassen wurde. Von 2016 bis 2018 sammelte Vieira als Coach von New York City FC in der nordamerikanischen Profiliga MLS bereits Trainererfahrungen in den USA.

In der vergangenen Saison hatte Vieira, der als Spieler 1998 in seinem Heimatland den WM-Titel geholt hatte, Straßburg in der Ligue 1 auf den 13. Platz geführt.