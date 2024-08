Tumulte nach Frankreich-Sieg - VfB-Star sieht Rot

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Memmler

Enzo Millot wird Frankreich im Halbfinale fehlen

Die französische Mannschaft besiegt im Olympia-Viertelfinale Argentinien mit 1:0. Anschließend geht es auf dem Rasen und den Katakomben heiß her. Ein Spieler von Vizemeister VfB Stuttgart sieht die Rote Karte. Der Trainer tobt.

Frankreich gegen Argentinien - da fliegen momentan die Fetzen. Nach verbalen Provokationen bei der WM 2022 und nach dem Copa-Sieg der Argentinier liegen die Teams im Clinch.

Jüngstes Beispiel ist das Viertelfinale des olympischen Fußballturniers, wo die Mannschaften am späten Freitagabend aufeinander trafen.

Nach einer Mega-Nachspielzeit von zwölf Minuten pfeift Schiedsrichter Ilgiz Tantashev ab. Dann geht es zur Sache. Auf Bildern ist zu sehen, wie sich Spieler und Offizielle aus beiden Lagern kabbeln. Es kommt zu Schubsereien.

Als dann die Spieler nach rund einer Minute in Richtung Kabine sprinten, geht es dort offenbar in die 2. Runde.

Millot vom VfB Stuttgart sieht nach Auseinandersetzungen Rot

Erst nach Spielende zeigt sich, dass Enzo Millot vom VfB Stuttgart die Rote Karte gesehen hat. Der genaue Grund blieb zunächst unklar, genau wie der Auslöser für die Auseinandersetzungen.

Frankreich-Coach Thierry Henry tobte am Mikro. "Ich habe mich über die Emotionen geärgert. Der Referee sagte mir, dass Enzo eine Rote Karte bekommen hat. Wenn er eine Rote Karte bekommt, bedeutet das, dass er auch etwas getan hat. Du kannst deine Mannschaft nicht einfach so vor den Kopf stoßen!", erklärte der Ex-Welt- und Europameister.

Seine klare Ansage Richtung Millot: "Du kannst nicht als Reservist eine Rote Karte bekommen. Du bekommst eine Rote, wenn ein Spieler in einen Konter läuft. Oder du kassierst eine zweite Gelbe. Das ist okay. Aber nicht so ein Rot!"

Die Équipe Tricolore siegte durch ein Tor des früheren Mainzers Jean-Philippe Mateta gegen die Südamerikaner nach einem hitzigen Aufeinandertreffen in Bordeaux 1:0 (1:0). Das Team trifft nun am Montag ohne Millot im Halbfinale auf Ägypten, das gegen Paraguay 5:4 im Elfmeterschießen gewann. Das zweite Halbfinale bestreiten Spanien und Marokko.