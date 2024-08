Topklub nimmt Sancho-Gespräche mit Manchester United auf

IMAGO

Jadon Sancho war zuletzt von Manchester United an den BVB ausgeliehen

Seiner ins Stottern geratenen Karriere hauchte Jadon Sancho in der vergangenen Rückrunde mit einer Leihe zum BVB neues Leben ein. Nun ist offen, ob der Engländer seine Laufbahn bei Manchester United fortführt. Mit PSG soll ein erster Klub die Gespräche über eine Transfer des Flügelflitzers eröffnet haben.

Ende Juli vermeldete das französische Portal "Sports Zone", dass sich Jadon Sancho und Paris Saint-Germain schon prinzipiell einig sind. Jedoch soll sich der Klub aus der Ligue 1 die aufgerufene Ablösesumme in Höhe von rund 60 Millionen Euro nicht leisten können. Daher war zuletzt auch ein Tauschdeal im Gespräch.

Laut "Sky Sports" hat PSG mittlerweile auch die ersten Gespräche mit Manchester United geführt, um die Rahmenbedingungen eines möglichen Transfers auszuloten. Diese sollen bislang allerdings noch nicht weit fortgeschritten sein. Dem TV-Sender zufolge fordern die Red Devils nur 45 bis 50 Millionen Euro für den gebürtigen Londoner.

Sancho-Abschied von Manchester United möglich

Auch Fabrizio Romano vermeldet in seinem "Daily Briefing", dass sich die Parteien aktuell in Verhandlungen befinden. Ein Abschied von Sancho, der sich nach einer Versöhnung mit Cheftrainer Erik ten Hag wieder Hoffnungen auf Einsatzzeiten in der Premier League machen darf, sei demnach weiterhin möglich.

In der Rückrunde der vergangenen Saison spielte Sancho für Borussia Dortmund. Gerne hätte der BVB den Flügelstürmer in den Reihen behalten. Eine weitere Zusammenarbeit war aber aus finanziellen Gründen nicht realisierbar. Auch Juventus Turin wurde zuletzt Interesse an dem 24-Jährigen nachgesagt.

Bei Manchester United steht Sancho eigentlich noch bis 2026 unter Vertrag. Der englische Traditionsklub hatte den Linksaußen 2021 für eine kolportierte Ablösesumme in Höhe von 85 Millionen Euro von Borussia Dortmund auf die Insel geholt. Der Durchbruch sollte ihm dort jedoch bislang nicht gelingen.