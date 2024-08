Olympia-Star doch noch Thema beim BVB?

IMAGO/Jacovides-Perusseau / Bestimage

Rayan Cherki (r.) soll angeblich noch Thema beim BVB sein

Einige Tage lang wurde Rayan Cherki von Olympique Lyon sehr heiß als möglicher Neuzugang von Borussia Dortmund gehandelt, dann erkalteten die Feuer der Gerüchteküche, ein Wechsel zum BVB schien keine Option mehr zu sein - bis jetzt.

Rayan Cherki, der mit der französischen Auswahl die Silbermedaille bei den Olympischen Sommerspielen in Paris gewann, soll Olympique Lyon angeblich noch in diesem Sommer verlassen. Das berichtet unter anderem die französische Sportzeitung "L'Équipe", die zuletzt sogar erklärte, OL habe Cherki und andere Streichkandidaten in eine separate Trainingsgruppe abgeschoben.

Ein Ausweg zeichnete sich zuletzt ab: Lyon soll sich mit dem FC Fulham aus der englischen Premier League auf einen Transfer geeinigt haben, der eine Sockelablöse in Höhe von rund 15 Millionen Euro sowie knapp fünf Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen vorsieht. Cherki allerdings soll wenig Interesse daran haben, sich den Londonern anzuschließen. Das berichtet Transfer-Journalist Ekrem Konur.

Fulham soll sein Glück zwar dennoch weiter versuchen, Konur hält allerdings noch eine weitere sehr spannende Information parat, die Einfluss auf Cherki haben soll.

Demnach sollen Paris Saint-Germain und Borussia Dortmund ihr zeitweise kolportiertes Interesse am 21-jährigen Offensivspieler noch nicht ad acta gelegt haben.

BVB entschied sich angeblich gegen Cherki

Ende Juli berichtete die "Bild" noch, in Dortmund habe man sich zwischen der Verpflichtung von Cherki und Rechtsverteidiger Yan Couto entscheiden müssen und bekanntermaßen den Brasilianer gewählt, ein Kauf Cherkis sei daher so gut wie vom Tisch. Cherki wäre nur nochmal zur Option geworden, hätte man im Werben um Pascal Groß von Brighton & Hove Albion keinen Erfolg gehabt, der deutsche Nationalspieler ist allerdings ebenfalls längst beim BVB aufgeschlagen.

Konur will nun allerdings erfahren haben, dass die Tür für Cherki noch nicht zu ist. Cherkis Vertrag in Lyon endet 2025, bis zum 30. August (18 Uhr) wäre ein Wechsel ins Ruhrgebiet noch möglich.