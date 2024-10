Dembélé vor Rückkehr in den PSG-Kader

IMAGO/Federico Pestellini

Ousmane Dembélé darf bei PSG wohl schon bald wieder mitwirken

Ousmane Dembélé winkt bei Paris Saint-Germain offenbar die Rückkehr in die Mannschaft. Der ehemalige BVB-Profi soll sich inzwischen bei Luis Enrique entschuldigt haben.

Enrique hatte Dembélé für das Champions-League-Auswärtsspiel gegen den FC Arsenal (0:2) nicht berücksichtigt.

"Wenn jemand die Erwartungen der Mannschaft nicht erfüllt oder respektiert, bedeutet das, dass er nicht bereit ist zu spielen", hatte der 54-Jährige im Vorfeld auf einer Pressekonferenz erklärt.

Das Tischtuch ist nach der disziplinarischen Maßnahme aber wohl nicht zerschnitten. Laut dem italienischen Journalist Fabrizio Romano wird erwartet, dass Dembélé beim kommenden Ligaspiel wieder in die Mannschaft zurückkehrt. PSG gastiert in der Ligue 1 am Sonntag (20:45 Uhr) beim OGC Nizza.

Dembélé habe sich bei Enrique entschuldigt, so Romano. "Es wird erwartet, dass sich die Situation bald wieder normalisiert", schrieb der Reporter am Mittwoch beim Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zur Personalie.

"Ich werde daraus keine Seifenoper machen", hatte Enrique bereits angekündigt: "Es gibt keine Probleme zwischen uns. Das ist völlig falsch. Es geht einfach um die Verantwortung des Spielers."

PSG-Star Ousmane Dembélé startet stark in die neue Saison

Dembélé ist eigentlich stark in die neue Saison gestartet. In der Ligue 1 steuerte der 27-Jährige in sechs Einsätzen bereits vier Tore und drei Vorlagen bei, womit er die Scorer-Wertung vor seinem Teamkollegen Bradley Barcola anführt.

Dembélé war im Sommer 2023 vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain gewechselt. In der Saison 2016/17 hatte der Flügelspieler bei Borussia Dortmund seinen großen Durchbruch gefeiert. Der BVB soll beim anschließenden Transfer mit Barca weit mehr als 100 Millionen Euro kassiert haben. Der Franzose wurde in den Folgejahren auch immer wieder von Verletzungen ausgebremst.