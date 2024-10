Medien: ManCity ködert Pep mit kuriosem Vertrag

IMAGO/Andrew Yates

Der Vertrag von Pep Guardiola bei Manchester City läuft im Sommer 2025 aus

Englands Fußball-Meister Manchester City will den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Star-Trainer Pep Guardiola unbedingt verlängern. Dabei ist der Klub angeblich bereit dazu, dem Katalanen einen Vertrag vorzulegen, den es in dieser Form nur selten gibt.

Der Aufstieg von Manchester City zur Fußball-Großmacht ist eng mit dem Namen Pep Guardiola verbunden. Seit der Ex-Bayern-Trainer im Sommer 2016 das Ruder übernahm und den Kader mit nahezu unbegrenzten Mitteln nach seinen Wünschen umbauen durfte, regnete es Trophäen. Allein sechs Premier-League-Titel holte der Klub unter seiner Leitung.

Mittlerweile geht in Manchester jedoch die große Angst um, denn noch ist offen, ob Guardiola auch 2025/26 an der Seitenlinie stehen wird. Sein Vertrag läuft nach der aktuellen Saison aus. Gespräche über eine Verlängerung sollen erst im Winter anstehen.

Darf Pep seine Vertragslaufzeit selbst bestimmen?

Die Blaupause für den neuen Vertrag liegt aber angeblich schon in der Schublade der Verantwortlichen. Das Portal "TBR Football" berichtet in diesem Zusammenhang von einem Arbeitspapier, das es in sich hat.

Dem Bericht zufolge will ManCity seinem Trainer einen Vertrag vorlegen, in dem es einige ungewöhnliche Klauseln gibt. Eine davon soll es ihm erlauben, aus dem Vertrag auszusteigen, sobald er es möchte. Bedeutet: Pep darf die Länge seiner Amtszeit selbst bestimmen. Hat er keine Lust mehr, darf er gehen. Findet er weiter Gefallen an dem Job, darf er so lange weitermachen, wie er möchte.

ManCity und Guardiola verhandeln im Winter

Das neue Angebot des Vereins liegt Guardiola laut "TBR Football" bereits vor, angenommen hat er es aber nicht. Es wird erwartet, dass Trainer und Klub die Gespräche im Winter führen und dann auch zu einem Ergebnis kommen. So war es bereits bei Guardiolas vorherigen Vertragsverlängerungen gelaufen.

Obwohl der Katalane in der Vergangenheit mehrfach andeutete, dass die Saison 2024/25 seine letzte in Manchester sein könnte, spricht übereinstimmenden Medienberichten zufolge aktuell viel für eine Verlängerung der Zusammenarbeit. Pep und seine Familie sollen sich in Manchester nach wie vor wohl fühlen, dazu genießt der Übungsleiter schon jetzt viele Freiheiten, die ihm bei anderen Vereinen oder auch Verbänden wohl nicht eingeräumt werden würden.