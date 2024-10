U21-Trainer Di Salvo bei Wanner zuversichtlich

Imago/Action Pictures/SID/IMAGO

Paul Wanner feierte sein U21-Debüt in der EM-Quali

Deutschland oder Österreich? Paul Wanner vom 1. FC Heidenheim hat sich noch nicht entschieden - doch Trainer Antonio Di Salvo sieht die U21-Berufung des Shootingstars als wichtiges Zeichen pro DFB.

"Wir hoffen, dass er sich den Schritt weiter zutraut, für Deutschland zu spielen", sagte Di Salvo: "Ich weiß, dass er das will, irgendwann in der A-Nationalmannschaft zu spielen."

Weil seine Mutter Österreicherin ist, wäre der 18-jährige Wanner auch für den Österreichischen Fußball-Bund (ÖFB) spielberechtigt. Nationaltrainer Ralf Rangnick gab sich zuletzt kämpferisch, im November 2022 hatte der vom FC Bayern ausgeliehene Youngster sogar schon einmal bei den Österreichern mittrainiert.

"Ich kann keine Tendenz erkennen, das war nicht Part unseres Gesprächs", sagte Di Salvo über seine Eindrücke in der Länderspielwoche: "So wie er sich hier einbringt und auch die Mannschaft ihn aufgenommen hat, vermittelt ihm das ganz bestimmt, dass er herzlich willkommen ist und gebraucht wird."

Am Ende werde "der Spieler mit der Familie die Entscheidung" treffen, Di Salvo ist mit der Wanner-Seite im Austausch. Im vergangenen Jahr habe es ein Gespräch gegeben, "damals war der Papa mit dabei und auch sein Berater", sagte Di Salvo: "Und es wird sicher weiter Kontakt geben."

Gegen Polen im abschließenden EM-Qualifikationsspiel am späten Dienstagnachmittag (17.00 Uhr) könnte Wanner nach seinem Joker-Debüt am Freitag gegen Bulgarien (2:1) erstmals von Beginn an im U21-Dress auflaufen. "Logischerweise ist er eine Option", sagte Di Salvo - vor allem nach dem krankheitsbedingten Ausfall von Maximilian Beier.