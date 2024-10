Tuchel lacht Deutsch-Fragen weg - WM-Titel das Ziel

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Thomas Tuchel trainiert ab 2025 die englische Nationalmannschaft

Der England-Hammer ist perfekt: Thomas Tuchel übernimmt das englische Nationalteam. Auf der mit Spannung erwarteten Vorstellungs-PK zeigte sich der deutsche Trainer fokussiert und charismatisch. Über wiederkehrende Fragen zu seiner Nationalität scherzte er.

Neuanfang in England: Nach dem Aus beim FC Bayern wird Thomas Tuchel neuer Nationaltrainer von England. Der deutsche Coach wurde am Mittwoch in London offiziell als Trainer der Three Lions vorgestellt. Dort stellte er sich den Fragen der Reporter.

"Es tut mir leid, ich habe nur einen deutschen Pass"

Neben Tuchels Coaching-Stil ging es auch um seine Nationalität. Er ist der dritte Ausländer im Amt. Schon vor der Bekanntgabe hatten einige Experten und Teile der Presse teils kritisiert, dass kein Engländer der neue Trainer wird.

Darauf reagierte Tuchel mit Humor.

"Es tut mir leid, ich habe nur einen deutschen Pass", sagte der 51-Jährige und lachte. "Alle diese Fans haben meine Leidenschaft für die Premier League und das Land gespürt. Ich habe es geliebt, hier zu leben", so der Deutsche weiter.

"Hoffentlich kann ich sie überzeugen und ihnen zeigen und beweisen, dass ich stolz bin, der Trainer Englands zu sein und alles für diesen Job gebe. (...) Alle können da sicher sein, egal, welche Nationalität ich habe."

Ob er vor Spielen die Nationalhymne "God save the King" mitsingen wird, ließ Tuchel offen. "Es ist eine persönliche Entscheidung, ob man sie singt. Ich habe meine Entscheidung noch nicht getroffen", sagte er: "Die Hymne ist sehr bewegend. Egal, welche Entscheidung ich treffe, wir haben noch etwas Zeit bis März."

Den Segen der Royal Family hat der Schwabe in jedem Fall. "Thomas, wir wünschen dir viel Glück. Wir stehen alle hinter dir", schrieben Prinzessin Kate und Prinz William aus dem Kensington Palast.

Ziel ist der WM-Triumph 2026

Die Zielvorstellung des Verbandes und Tuchel sind klar. 2026 soll bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada der Titel her.

Er werde alles tun, "um unseren Traum in Amerika wahr werden zu lassen", sagte der Schwabe.

Tuchel wird ab dem 1. Januar 2025 seine Arbeit als Trainer des Teams um Kapitän Harry Kane vom FC Bayern aufnehmen. Der Vertrag läuft zunächst über anderthalb Jahre.

"Nach 18 Monaten werden wir sicher Bilanz ziehen und dann sehen wir weiter", sagte Tuchel. Wie in München wird der Engländer Anthony Barry sein Co-Trainer.

Verbandspräsident Mark Bullingham zeigte sich "begeistert, dass wir mit Thomas Tuchel einen der besten Trainer der Welt gewinnen" konnten. Beim Kandidaten-Casting nach dem Rücktritt von Gareth Southgate habe Tuchel "sehr beeindruckt. Er stach mit seiner großen Erfahrung und seinem Elan hervor", so Bullingham.

Tuchel und sein Team würden sich nun "voll und ganz darauf konzentrieren, uns die bestmögliche Chance zu geben, die Weltmeisterschaft 2026 zu gewinnen".

Tuchels bis 2025 laufender Vertrag beim FC Bayern war vorzeitig aufgelöst worden, er verließ die Münchner im Sommer nach einer Saison ohne Titel im Unfrieden.