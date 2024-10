De Bruyne verhandelt schon mit einem anderen Verein

IMAGO/Visionhaus

Kevin de Bruyne könnte ManCity im Sommer 2025 verlassen

ManCity-Superstar Kevin De Bruyne könnte den englischen Meister im Sommer 2025 nach dann zehn Jahren verlassen. Der Vertrag des Belgiers läuft aus, eine Verlängerung deutet sich in diesen Tagen nicht an. Im Gegenteil: Immer mehr spricht für einen Abschied des Mittelfeldspielers.

Kevin De Bruyne gehört zu den zahlreichen Superstars, die Stand heute im Sommer 2025 ohne Arbeitgeber dastehen und ihren jetzigen Verein ablösefrei verlassen könnten. Der Vertrag des Belgiers bei ManCity läuft nach der Saison 2024/25 aus. Der englische Meister ist zwar um eine weitere Verlängerung bemüht, doch der Mittelfeldspieler wünscht sich dem Vernehmen nach einen Tapetenwechsel auf der Zielgeraden seiner Karriere.

In Verbindung gebracht wurde der frühere Bremer und Wolfsburger in den letzten Monaten immer wieder mit einem Wechsel nach Saudi-Arabien. Eine Spur in die Wüste gibt es auch heute noch. Laut "GiveMeSport" gibt es insgesamt drei Vereine in der saudischen Pro League, die den 33-Jährigen mit viel Geld von einem Wechsel überzeugen wollen.

Dem Bericht zufolge hat De Bruyne aber andere Pläne. Es heißt, dass er mit einem Verein schon Verhandlungen geführt hat, der ab der Saison 2025 erstmals in der US-amerikanischen Major League Soccer antreten wird: dem San Diego Football Club.

ManCity-Abschied im Winter ausgeschlossen

Von anonymen Quellen will "GiveMeSport" erfahren haben, dass der belgische Superstar einen Wechsel in die USA ganz klar präferiert. Von beiden Seiten gebe es Interesse, schreibt das Portal, das darüber hinaus aber keine konkrete Zahlen nennt, sondern lediglich schreibt, dass die in der Gerüchteküche gehandelten 20 Millionen US-Dollar pro Jahr nicht der Wahrheit entsprechen.

Obwohl die MLS eine so genannte Jahresliga ist, in der von Februar bis November gespielt wird, ist ein Wechsel De Bruynes im anstehenden Winter ausgeschlossen. ManCity plant demnach, seinen Spielmacher auf keinen Fall während der Saison abzugeben. Geht es nach den SkyBlues, wird das Thema ohnehin bald endgültig zu den Akten gelegt, denn sie versuchen nach wie vor, ihren Superstar von einem Verbleib zu überzeugen.