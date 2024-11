Medien: Real bereitet 200-Millionen-Angebot vor

IMAGO/Federico Titone

Schlagen Carlo Ancelotti und Real Madrid auf dem Transfermarkt im großen Stil zu?

Real Madrid rüstet sich angeblich für einen prominenten Abgang. Weil seit Wochen über einen Wechsel von Rodrygo und Vinicius Jr. spekuliert wird, sollen die Königlichen schon einen Plan B in der Schublade haben. Dieser beinhaltet einem Medienbericht zufolge ein Angebot über 200 Millionen Euro.

Sollte Real Madrid im kommenden Sommer einen seiner beiden brasilianischen Superstars verlieren, will sich der spanische Rekordmeister angeblich umgehend um einen prominenten Ersatz kümmern. Einem Bericht des Portals "fichajes.net" zufolge wurde dieser auch schon gefunden.

Wie es heißt, würden die Königlichen einen Abgang von Rodrygo und/oder Vinicius Jr. mit einer Verpflichtung von ManCity-Star Erling Haaland auffangen wollen. Real sei bereit, 200 Millionen Euro für den Norweger zu bieten, behauptet "fichajes".

Wechselt Rodrygo in die Premier League?

Nötig wird dieser spektakuläre Plan B, weil die Zukunft von Vinicius Jr. und Rodrygo im weißen Trikot womöglich alles andere als sicher ist. Zwar verfügen die beiden Offensiv-Stars noch über Verträge bis 2027 bzw. 2028, allerdings wird schon seit Wochen darüber spekuliert, dass sie den spanischen Top-Klub zeitnah verlassen könnten.

Rodrygo wurde jüngst intensiv mit einem Wechsel in die Premier League in Verbindung gebracht. Als Abnehmer wurde unter anderem ManCity gehandelt. Zudem wurde darüber spekuliert, dass Real den 23-Jährigen ohnehin bald opfern könnte, um Platz für einen neuen Star zu schaffen.

Vinicius Jr. liegt Rekord-Angebot vor

Im Fall von Vinicius Jr. gibt es bisher wenig konkrete Gerüchte über einen Wechsel in eine andere europäische Liga. Der 24-Jährige wurde stattdessen mit einem Transfer in die saudische Pro League in Verbindung gebracht.

Dort soll ihm eine Offerte vorgelegt worden sein, die es in dieser Form noch nicht gegeben hat. Die Zeitung "O Globo" behauptete, Al-Ahli habe dem Brasilianer ein Gehaltspaket über 1 Milliarde Euro und einen Vertrag über fünf Jahre geboten. Dieses Angebot hatte der Superstar im vergangenen Sommer jedoch abgelehnt. Beendet sind die Spekulationen um sein Real-Aus damit aber noch nicht.