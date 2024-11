Gestärkter Hürzeler will strauchelndes City ärgern

IMAGO/David Rawcliffe

Fabian Hürzeler erwartet ein spannendes Duell

Erst ein Bissen in die "eigene" Pizza, dann mutig ins schwierige Duell gegen Manchester City: Fabian Hürzeler will frisch gestärkt mit Brighton & Hove Albion in der Premier League ein Ausrufezeichen setzen.

"Jeder kann jeden schlagen", sagte der 31-Jährige vor dem Duell mit dem englischen Meister am Samstagabend (18:30 Uhr): "Sie sind das beste Team der Welt und haben den besten Trainer der Welt. Aber es ist ein Spiel und die nächste Chance, das Establishment herauszufordern."

Vor dem spannenden Aufeinandertreffen des deutschen Trainertalents mit dem zuletzt strauchelnden Team der Koryphäe Pep Guardiola wurde Hürzeler eine besondere Ehre zuteil.

Ein Restaurant in Brighton benannte eine Pizza nach dem früheren St.-Pauli-Coach. Hürzeler probierte "The Hurzeler Pizza", die unter anderem mit frittierten Kartoffeln, Röstzwiebeln und Currywurst belegt war. Anschließend hob er zufrieden den Daumen.

Auch bei seinem neuen Klub läuft es bisher ordentlich. Brighton ist Achter und sieht sich in der Lage, das zuletzt in drei Pflichtspielen nacheinander geschlagene City zu ärgern.