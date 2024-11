Schult schmeißt Rauch aus den Playoffs

IMAGO/Imagn Images/SID/IMAGO/Daniel Bartel

Play-offs: Almuth Schult ist eine Runde weiter

Die langjährige Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult ist mit ihrem US-Klub KC Current in das Halbfinale der Play-offs in der NWSL eingezogen. Im deutschen Duell mit Nationalspielerin Felicitas Rauch in Diensten von North Carolina Courage setzte sich Schult mit ihrem Klub aus Kansas City mit 1:0 (1:0) durch.

Topstürmerin Temwa Chawinga (8.) brachte die Gastgeberinnen früh auf Siegkurs. Nächster Gegner ist nun am kommenden Wochenende Orlando Pride, bester Klub der regulären Saison in der NWSL.

Am Sonntag (21.00 Uhr MEZ) spielt auch Olympia-Heldin Ann-Katrin Berger mit Titelverteidiger Gotham FC gegen die Portland Thorns um U23-Nationalspielerin Marie Müller um den Einzug in die Vorschlussrunde.