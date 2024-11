Arsenal verpasst Sieg im Derby bei Chelsea

IMAGO/Jacques Feeney / Offside

Kai Havertz und der FC Arsenal kamen bei Chelsea nicht über ein Remis hinaus

Der FC Arsenal steckt weiter in der Ergebniskrise. Die Gunners mit Nationalspieler Kai Havertz kamen im Londoner Stadtderby beim FC Chelsea nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und verlieren nach dem vierten Premier-League-Spiel ohne Sieg in Serie immer mehr den Anschluss an die Spitze.

Gabriel Martinelli (60.) brachte die Gäste nach feinem Zuspiel von Kapitän Martin Ödegaard in Führung. Doch Chelsea glich per Gewaltschuss durch Pedro Neto (70.) aus 20 Metern aus. Die Blues liegen nach elf Spieltagen punktgleich mit dem Vierten Arsenal auf Rang drei, allerdings schon neun Zähler hinter Tabellenführer FC Liverpool zurück.

Der auffällige Havertz hatte Pech, als er bei seinem vermeintlichen Führungstreffer (32.) hauchdünn im Abseits stand. Er hatte sich bei einem schnell ausgeführten Freistoß stark durchgesetzt und aus dem Gewühl heraus vollstreckt, beim Jubel legte er aufreizend lässig den Finger auf die Lippen - doch das Tor zählte nicht.

Anfang der zweiten Halbzeit brach beim früheren Leverkusener die Kopfwunde aus dem Champions-League-Spiel gegen Inter Mailand (0:1) wieder auf. Weil er nicht schnell genug vom Platz ging, sah er die Gelbe Karte. Havertz konnte mit einem Verband weiterspielen.