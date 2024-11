Neuer DFB-Psychologe Laux "perfekte Besetzung"

IMAGO/Action Pictures/SID/IMAGO

Hans-Dieter Hermann war 20 Jahre DFB-Psychologe

Der langjährige Nationalmannschaftspsychologe Hans-Dieter Hermann sieht die DFB-Auswahl bei seinem Nachfolger Philipp Laux in besten Händen.

"Philipp ist die perfekte Besetzung für diese Rolle und wird für Spieler und Trainer ein unglaublicher Mehrwert sein", sagte der 64-Jährige bei "dfb.de".

"Niemand im deutschen Fußball hat mehr sportpsychologische Erfahrung als Philipp Laux", begründete Hermann seine Aussage: "Er war Fußballprofi, auch bei deutschen Spitzenvereinen, und Kapitän in der Bundesliga. Nach der Karriere hat er Psychologie studiert. Er kennt sehr viele Spieler, weil er Sportpsychologe mehrerer Bundesligavereine, der U21 und dazu Torwarttrainer, unter anderem der Frauen-Nationalmannschaft, war."

Hermann hatte die Aufgabe nach 20 Jahren im Betreuerstab der Nationalmannschaft nach der Heim-EM an den 51-Jährigen übergeben, arbeitet auf einem anderen Feld aber weiter mit dem Verband und Laux zusammen. Gemeinsam wurde ein Zertifikatslehrgang für Sportpsychologen und Sportpsychologinnen konzipiert. "Wir bilden darin speziell für den Profibereich aus", sagte Hermann.

"In den Leistungszentren arbeiten bereits sehr gute Sportpsycholog*innen. Aber nur wenige bekommen die Chance, in den Profibereich zu wechseln, da die Vereine hier spezielles Erfahrungswissen erwarten. Da setzt das europaweit einzigartige Zertifikat an", berichtete er weiter. Seit dem Start 2023 "haben mich mehrere Bundesligatrainer nach geeigneten Sportpsychologen gefragt, die über das Zertifikat verfügen". Teilnehmen können alle Psychologen, die in den professionellen Sport wollen, auch in anderen Sportarten als Fußball.