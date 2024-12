Pep begründet Sinneswandel bei ManCity-Verlängerung

IMAGO/Visionhaus

Tritt Pep Guardiola als Trainer von Manchester City zurück?

Wettbewerbsübergreifend kassierte Manchester City zuletzt fünf Pleiten in Serie, gewann insgesamt sogar sieben Partien am Stück nicht (7 Niederlagen, 1 Remis): Eine Krise, die für den Klub außergewöhnlich, für Starcoach Pep Guardiola sogar einzigartig ist.

Nach der vierten Niederlage in Serie, einem 1:2 in der Premier League gegen Brighton & Hove Albion, reagierte Manchester City mit einer durchaus überraschenden Ankündigung und teilte mit, dass Trainer Pep Guardiola seinen auslaufenden Vertrag bis Ende Juni 2025 verlängert habe.

"Ich will ehrlich sein, ich habe gedacht, diese [Saison] wird die letzte sein", gestand Guardiola im Anschluss an seine Verlängerung bei ManCity und führte dann die Gründe seines Sinneswandels aus: "Ich wollte den Verein nicht im Stich lassen", so der 53-Jährige, der im Sommer 2016 vom FC Bayern nach Manchester wechselte: "Ich hatte das Gefühl, dass ich nicht gehen kann, so einfach ist das. Fragen sie mich nicht, warum."

Ungünstig allerdings, dass sich die Krise anschließend weiter zuspitzte, City ging mit 0:4 gegen Tottenham Hotspur unter, verspielte in der Champions League eine 3:0-Führung gegen Feyenoord Rotterdam (3:3) und verlor zuletzt das Topspiel gegen den FC Liverpool mit 0:2.

Bundesliga-Trainer als möglicher Guardiola-Ersatz gehandelt

Dass die erhoffte Kehrtwende krachend ausblieb, soll nun angeblich vor allem bei Guardiola zu einem Umdenken geführt haben. Das berichtet "Don Balon".

Das spanische Portal will erfahren haben, dass Guardiola inzwischen anfange, seine Verlängerung zu bereuen. Der Starcoach soll keineswegs zu Belastung für sein Team werden wollen und daher bereit sein, seinen Platz zu räumen, sollte keine Besserung eintreten, heißt es.

Damit aber nicht genug: "Don Balon" schüttelt direkt zwei Trainer aus dem Ärmel, die ManCity angeblich bei der Suche nach einem möglichen Ersatz ins Auge gefasst haben soll: Xabi Alonso von Bayer Leverkusen und Míchel vom FC Girona. Alonso soll die Lösung sein, die man bevorzugt, für Michel spricht hingegen, dass er als Trainer eines Teams der City-Group leicht zu verpflichten wäre.