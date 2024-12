Kolo Muani vor PSG-Aus? Enrique dementiert Gerüchte nicht

IMAGO/FEP

Ex-Frankfurt-Star Randal Kolo Muani droht bei PSG das Aus

Dem früheren Eintracht-Stürmer Randal Kolo Muani droht nach nur eineinhalb Jahren im Trikot von Paris Saint-Germain das Aus. Über mögliche Verkaufspläne der Franzosen wird schon seit Wochen spekuliert. Trainer Luis Enrique dementierte diese Spekulationen auf der Spieltags-Pressekonferenz am Donnerstag nicht.

Konkret auf einen Verkauf Kolo Muanis angesprochen, erklärte der Spanier vielsagend: "Es [das Winter-Transferfenster] ist für alle eine komplizierte Zeit, weil wir schauen müssen, was wir in Sachen Einkäufe brauchen und die Spieler bewerten müssen, die uns verlassen wollen. Ich hoffe aber bis zum Ende, dass mich diese Spieler davon überzeugen, dass sie Spielzeit verdient haben."

Eben dies ist Kolo Muani in den letzten Monaten nicht gelungen. Der frühere Frankfurter lief seit seinem Wechsel im Spät-Sommer 2023 bisher in 53 Pflichtspielen für die Pariser auf, dabei gelangen ihm nur überschaubare elf Tore. Zu wenig für die hohen PSG-Ansprüche, die von ihren Mittelstürmern fast schon traditionell 20 und mehr Tore pro Saison erwarten - vor allem, wenn diese mehr als 90 Millionen Euro kosteten.

Ex-Eintracht-Star bei PSG nur Edel-Reservist

Dass Enriques Vertrauen in die Qualitäten Kolo Muanis gering ist, zeigen auch die Einsatzzeiten des Stürmers. In der laufenden Saison stand der seit Donnerstag 26-Jährige lediglich zweimal in der Startelf, durfte nur ein einziges Mal über 90 Minuten ran. In der Liga bringt es der französische Nationalspieler auf ganze 323 Einsatzminuten, in der Champions League in vier Partien auf 103.

Wo Randal Kolo Muani im Fall eines PSG-Abschieds landen könnte, kann nur spekuliert werden. Zuletzt gab es Gerüchte über einen Wechsel zu RB Leipzig. Auch auf der Insel soll es einige Interessenten geben, unter anderem Manchester United. Wie viel Ablöse PSG für seinen Edel-Reservisten (Vertrag bis 2028) verlangen würde, ist nicht bekannt.