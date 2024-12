Manchester City verzeichnet Rekordumsatz

AFP/SID/DARREN STAPLES

Meisterfeier vor dem Stadion von ManCity

Englands kriselnder Fußball-Serienmeister Manchester City hat für die vergangene Saison 2023/24 einen ligaweiten Rekordumsatz verzeichnet.

Wie der aktuelle Tabellenvierte der Premier League am Freitag mitteilte, wurden in diesem Zeitraum Einnahmen von 715 Millionen Pfund (umgerechnet rund 862 Millionen Euro) generiert. Der Gewinn sank jedoch gleichzeitig im Vergleich zur Vorsaison, in dem City das Triple gewann, von 80,4 Millionen auf 73,8 Millionen Pfund.

Zum Vergleich: Die FC Bayern München AG erzielte in der Saison 2023/24 einen Umsatz von 951,5 Millionen Euro. Dass sich die Umsatzsteigerung von 2,2 Millionen Pfund bei Manchester City nicht im Gewinn niederschlägt, liegt unter anderem am Ausbau der Nordtribüne des Etihad-Stadions, der rund 300 Millionen Pfund kostet.

Gleichzeitig warten die Skyblues, die in der Champions League nach dem 0:2 bei Juventus Turin am Mittwoch Gefahr laufen, das Achtelfinale zu verpassen, auf eine Entscheidung zu insgesamt 115 Vorwürfen der Premier League wegen möglicher Verstöße gegen die Finanzvorschriften der Liga.

Dem Verein, der die Vorwürfe vehement bestreitet, droht ein Punktabzug oder sogar ein Zwangsabstieg, wenn er für schuldig befunden wird.