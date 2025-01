Ex-Werder-Star erleidet Horror-Verletzung

IMAGO/FEP

Niklas Schmidt wird monatelang ausfallen

Der frühere Fußball-Bundesligaprofi Niklas Schmidt hat einen Kreuzbandriss erlitten und muss lange pausieren.

Dies teilte der FC Toulouse, für den Schmidt seit August 2023 spielt, am Samstag mit. Der 26-Jährige, der in Deutschland für Werder Bremen und den VfL Osnabrück aufgelaufen war, habe die Verletzung am Samstagmorgen im Training erlitten.

"Die gesamte TéFéCé-Familie steht an seiner Seite und wird ihn während dieser schwierigen Phase begleiten", hieß es in der Mitteilung des FC Toulouse.