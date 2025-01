Pep bestätigt Wechselwunsch von City-Star

IMAGO

Kyle Walker (M.) will Manchester City verlassen

Erfolgstrainer Pep Guardiola von Manchester City muss sich auf einen baldigen Abschied eines seiner Top-Spieler gefasst machen.

Rechtsverteidiger Kyle Walker will Manchester City im Winter nach siebeneinhalb Jahren gerne verlassen. Das bestätigte Teammanager Pep Guardiola am Samstag nach dem 8:0-Kantersieg in der dritten Runde des FA Cups gegen Salford City. Walker stand gegen den Viertligisten nicht im Kader.

"Für mich ist es nicht leicht, eigentlich sollte er das sagen – aber er ist nicht hier. Vor zwei Tagen bat Kyle darum, sich nach anderen Optionen umzuschauen, um zum Ende seiner Karriere im Ausland zu spielen", verriet Pep Guardiola (die Aussagen laufen auch oben anstelle des Artikelbilds im Video). Walker wolle noch im Januar einen Tapetenwechsel bekommen, obwohl sein Vertrag in Manchester noch bis Sommer 2026 gültig ist.

Der Spanier erklärte zudem: Walker hatte bereits nach dem gewonnenen Triple vor zwei Jahren um eine Freigabe gebeten, damals zeigte auch der FC Bayern großes Interesse, wie Guardiola nun ebenfalls hervorhob. "Ich glaube, Bayern wollte ihn, aber das Angebot war nicht gut genug." Damals sollen sich die Münchner mit dem Spieler sogar schon grundsätzlich einig gewesen sein.

Zieht es Walker nach Italien?

Er und der Klub hätten Walker damals gefragt, wie wichtig ihm ein Vereinswechsel sei. Letztlich entschied sich der Engländer gegen einen Wechsel und für eine Vertragsverlängerung. Der Erfolg der letzten Jahre - der 34-Jährige gewann mit ManCity 17 Titel, darunter die Champions League, sechs Meisterschaften und zwei Pokalsiege - sei ohne Walker undenkbar gewesen.

Wohin es den Briten ziehen könnte, ist noch offen. Nach Informationen von "RMC" hat die AC Mailand die Fühler nach Walker ausgestreckt, auch Transfer-Experte Fabrizio Romano berichtet über das Interesse der Italiener.

Der Rechtsverteidiger war 2017 für etwas mehr als 50 Millionen Euro von Tottenham Hotspur zu Manchester City gewechselt. Mit der englischen Nationalmannschaft bestritt er 93 Länderspiele.