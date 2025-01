Jürgen Klopp plant Treffen mit Max Verstappen

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Neuer Fußball-Chef bei Red Bull: Jürgen Klopp

Jürgen Klopp hat am Dienstag offiziell seine Arbeit als Global Head of Soccer bei Red Bull begonnen. Doch der frühere Trainer von Mainz 05, BVB und Liverpool will sich künftig nicht nur mit Fußball beschäftigen, sondern auch von Athletinnen und Athleten aus anderen Sportarten lernen - allen voran von Formel-1-Superstar Max Verstappen.

Jürgen Klopp stehen im Red-Bull-Kosmos alle Türen offen. Bei seinem Amtsantritt als neuer Fußball-Chef des Konzerns am Dienstag kündigte die Trainer-Ikone an, auch andere Sportlerinnen und Sportler außerhalb des Fußballs treffen zu wollen.

Ganz oben auf seiner Agenda: Ein Austausch mit dem vierfachen Formel-1-Weltmeister Max Verstappen.

"Es gibt so viele Dinge, über die wir reden können", sagte Klopp im Rahmen seiner offiziellen Präsentation in Salzburg: "Nicht nur darüber, wie fokussiert er ist, sondern über alles Mögliche. Es ist wirklich verrückt. Ich würde gerne Zeit mit ihm verbringen, um zu verstehen, wie er bei Geschwindigkeiten von 350 Kilometer pro Stunde in einem F1-Auto sitzen und trotzdem seine Top-Performance beibehalten kann. Super interessant."

Jürgen Klopp will "wieder lernen"

Max Verstappen zählt schon jetzt zu den erfolgreichsten F1-Fahrern der Geschichte, auch in der bald beginnenden Saison 2025 ist er einer der Top-Favoriten auf den WM-Titel.

Jene Zielstrebigkeit und Disziplin des Niederländers will Jürgen Klopp künftig in seinen Bereich als Global Head of Soccer bei Red Bull einbringen.

"Ich will wieder lernen", so Klopp, der den FC Liverpool im vergangenen Sommer auf eigenen Wunsch hin verlassen hatte: "Wenn du alle drei Tage spielst, hast du kaum Zeit dafür. Jetzt habe ich die Zeit und die Möglichkeit. Ich will sehen, fühlen und herausfinden, was für den Fußball nützlich ist. Es ist jetzt die perfekte Zeit in meinem Leben, um genau das zu tun."