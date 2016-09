Freiburg bis 2017 ohne Stamm-Innenverteidiger

Kempf (vorn) fällt bis zum Jahresende aus

In der letzten Saison gehörte Marc-Oliver Kempf noch zum Stamm-Personal in der Abwehr des SC Freiburg und er hätte wohl auch zum Bundesliga-Auftakt in der Abwehr des SCF gestanden. Doch eine Meniskusverletzung in der Vorbereitung warf ihn weit zurück. Nun ist klar: Bis es zu einem Comeback kommt, wird es noch etwas dauern.

30 Partien absolvierte Kempf in der letzten Saison für den Aufsteiger und zeigte sich dort als torgefährlicher Mann in der Abwehr der Breisgauer. Fünf Tore erzielte der 1,86m-große Verteidiger und legte zudem zwei Treffer auf.

Nachdem der 21-Jährige bereits in der Saison 2014/2015 13 Mal Bundesligaluft schnuppern durfte, wird es in dieser Saison noch etwas dauern, bis der U-Nationalspieler Trainer Christian Streich wieder zur Verfügung stehen wird. Wie der Coach am Rande der Partie gegen den 1. FC Köln mitteilte, wird Kempf in diesem Jahr nicht zum Einsatz kommen. Erst nach der Wintervorbereitung könnte erneut die Stunde des 2014 von Eintracht Frankfurt nach Freiburg gekommenen Abwehrmannes schlagen, sofern er sich dann in die Startelf zurückkämpfen kann.