Premiere! DFB-Frauen gegen Österreich

Bundestrainerin Jones (l.) und Anja Mittag freuen sich auf die Partie gegen Österreich

Premiere gegen die Alpenrepublik: Die deutschen Fußballerinnen treten in ihrem nächsten Länderspiel am 22. Oktober in Regensburg (14:15 Uhr) erstmals gegen Österreich an. Das gab der Deutsche Fußball-Bund am Mittwoch bekannt.

Das deutsche Team unter der Leitung von Steffi Jones ist schon lange für die EURO 2017 qualifiziert. Die Österreicher hingegen mussten bis zum letzten Quali-Spieltag warten und sicherten sich erst kürzlich das Ticket für die Endrunde. Damit darf das Team Austria erstmals bei einer Europameisterschaft starten. Deutschland hingegen verpasste bisher keine EM und geht zudem als Titelverteidiger ins Rennen.

Drei Tage später spielt der Olympiasieger in Aalen gegen EM-Gastgeber Niederlande. Das Länderspieljahr wird am 29. November in Chemnitz gegen Norwegen abgeschlossen.