Hoeneß: Können nicht alle Spiele gewinnen

Hoeneß wird mit dem Alter anscheinend milder

Für den langjährigen Bayern-Macher Uli Hoeneß ist die Champions-League-Niederlage bei Atlético Madrid kein Beinbruch. 0:1 unterlag der deutsche Rekordmeister gegen den spanischen Klub. Doch der 64-Jährige blieb überraschend gelassen.

"Wir sind gut beraten, nicht zu glauben, dass wir alle Spiele gewinnen können", sagte Hoeneß in einem Interview mit "Sky Sport News HD". "Atlético ist eine überragende Mannschaft, die zuletzt zwei Mal im Finale war und ich finde das nicht so dramatisch."

Ein großes Lob sprach der designierte FCB-Präsident dem nächsten Liga-Gegner des Rekordmeisters aus. "Ich finde, dass dort hervorragende Arbeit geleistet wird in Köln. Das Ergebnis sehen wir auch in der Tabelle. Deswegen freue ich mich jetzt auf das Spiel", meinte Hoeneß, der gleichzeitig auch anerkennende Worte für einen Aufsteiger fand: "Ich habe immer gesagt: Wer sich sportlich für die Bundesliga qualifiziert, der hat meinen Respekt - und so gilt das auch für RB Leipzig."