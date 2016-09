Medien: Real baggert an Bayerns Top-Talent

Tillman steht wohl auf dem Wunschzettel von Real Madrid

Champions-League-Sieger Real Madrid ist angeblich an einer Verpflichtung des Ausnahme-Talents Timothy Tillman vom FC Bayern München interessiert. Die in Real-Belangen stets gut unterrichtete Sporttageszeitung "Marca" berichtet, dass Real den 17 Jahre alten Mittelfeldspieler mit amerikanischen Wurzeln schon seit geraumer Zeit beobachte.

Beim 3:1-Sieg der Bayern-Junioren in der U19 UEFA Youth League bei Atlético Madrid sollen Real-Scouts den Newcomer im Stadion in Augenschein genommen haben. Tillman, der als 16-Jähriger von der SpVgg Greuther Fürth für stolze 500.000 Euro zu den Bayern gewechselt war, erzielte in dem Spiel ein Tor. Er besitzt beim Rekordmeister noch einen Vertrag bis 2018.

Tillmann wäre nicht der erst sehr junge Spieler, der so früh nach Madrid wechselt. Auch Norwegens Ausnahme-Talent Martin Ødegaard wagte schon in jungen Jahren den Schritt zum spanischen Top-Klub. Allerdings versauert der 17-Jährige bislang beim Vizemeister und kam nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz. Nicht umsonst ist unter anderem Borussia Mönchengladbach an einer Verpflichtung interessiert.

Für Tillmann hingegen läuft es in der A-Junioren Bundesliga bisher gut. In fünf Einsätzen konnte der 1,82m große Mittelfeldspieler zwei Tore erzielen und legte zwei weitere Treffer für seine Nebenleute auf. In der letzten Saison waren es - in der B-Junioren Bundesliga - acht Treffer und 15 Vorlagen in 23 Einsätzen. Die guten Leistungen sind natürlich auch den Verantwortlichen beim FC Bayern nicht unentdeckt geblieben. Ob Tillmans Weg also tatsächlich nach Madrid führt, bleibt vorerst abzuwarten.