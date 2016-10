Badstuber: Dachte nie an Karriereende

Holger Badstuber trainierte unter der Woche wieder mit der Mannschaft

Die Verletzungshistorie von Holger Badstuber liest sich wie ein Roman: Muskelfaserriss, Kreuzbandriss, Sehnenriss, Oberschenkelmuskelriss...

Zuletzt plagten den Verteidiger muskuläre Probleme, wodurch er erneut zwei Monate pausieren musste.

Unter der Woche konnte der Bayern-Spieler zum ersten Mal wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. "Er macht gute Fortschritte", bescheinigte Trainer Carlo Ancelotti hinterher.

Tut extrem gut, bei der Mannschaft zu sein. Diesen Schwung nehme ich mit in die nächste Phase - dann wird eines zum anderen führen. 🔝 pic.twitter.com/LoEJG62lck — Holger Badstuber (@Badstuber) 7. Oktober 2016

Nun blickt Badstuber nach vorne und gab in einem Interview mit "Sky" Einblicke in seine Leidenszeit: "Es gibt Phasen im Leben, die scheiße sind. Die nehme ich an", so der 27-Jährige entschlossen. Über ein Karriereende habe der Verteidiger dabei nie nachgedacht: "Dieser Gedanke kam nie und kommt nie, weil ich weiß, was ich hier habe."

"Der Körper war noch nicht bereit"

Badstuber selbst will es nicht überstürzen und weiß sich in Geduld zu üben. Er fühle sich "eigentlich rundum sehr wohl", wisse dabei auch, warum ihn die letzte Verletzung wieder zurückgeworfen hatte: "Der Körper war vielleicht noch nicht bereit für diesen Wettkampf. Deshalb habe ich mich herausgenommen." Schon in der Saison-Vorbereitung war Badstuber schon nah an seinem Comeback, kam sogar bei Testspielen zum Einsatz.

Die Rückkehr in die Bundesliga bereitet er nun langsam vor: "Ich will einen guten Aufbau haben", bremste er gleich die Euphorie an der Säbener Straße. Nun sei es wichtig, "langfristig" dabei zu bleiben. "Deswegen bin ich entspannt, lasse mir auch die Zeit", so der Verteidiger. Zu oft stand der 27-Jährige knapp vor einer dauerhaften Rückkehr in das Abwehrzentrum der Bayern. In den letzten vier Jahren stand der Bayer allein in 29 Bundesliga-Spielen auf dem Platz.